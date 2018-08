Mihaela Rădulescu împlinește 49 de ani. Vedeta a pozat topless de ziua ei: “E cea mai bună modalitate de a-ți celebra ziua de naștere”

Astăzi e o zi importantă în cuplul Mihaela Rădulescu – Felix Baumgartner! Jurata de la “Românii au talent” împlinește o frumoasă vârstă: 49 de ani și, chiar la ceas aniversar, ea le-a împărtășit fanilor cum arată ziua ei de naștere. Vedeta a făcut publică o poză incendiară din vacanța de cinci stele în care se află cu logodnicul său, Felix Baumgartner.

Mihaela Rădulescu împlinește vârsta de 49 de ani

Pentru un bronz cât mai aproape de conceptul perfect, sărbătorita a renunțat la sutienul de la costumul de baie minuscul și s-a lăsat fotografiată pe șezlong, deși în urmă cu câteva zile ea, a mărturisit într-o postare că urăște să stea pe el. Fotografia în care apare topless a fost însoțită de un mesaj care a strâns sute de mesaje de felicitare și aproape 10 mii de like-uri în doar câteva ore de la postare.

“Well…., today is like this :)) #feelingblessed? #itsallinmyhead and #myheart #superpower #andall #thankyou #hb @therealfelixbaumgartner #freedom #myway (n.r.: Ei bine… astăzi arată așa :)) )”, a scris vedeta pe pagina ei de Instagram.

“Prietena mea sexy, la mulți ani!?♥️”, “Aceasta e cea mai bună modalitate de a-ți celebra ziua de naștere: să fii în vacanță. Bucură-te de ziua ta și de plajă! LA MULTI ANI?? ???”, “La mulți ani! Să-ți fie după bunul plac!??” sunt trei dintre mesajele primite de la prietenii virtuali.

“Urasc sezlongul :). Vacanta placuta si voua!

Mereu cu ganduri bune,

Mihaela (…)” este mesajul postat în urmă cu câteva zile, când și-a îndemnat fanii să nu rateze postările ei de pe conturile sale de socializare. Descriere a fost pusă la trei poze în care vedeta apare fie plimbându-se cu bicicleta și ATV-ul, fie făcând sport pe plajă.

Mihaela Rădulescu, printre jurații de la “Românii au talent”

Mihaela Rădulescu s-a născut pe 3 august 1969, în Piatra Neamț. Ea este o vedetă de televiziune, realizatoare și moderatoare de emisiuni de radio și televiziune. Vedeta a fost căsătorită de două ori: Elan Schwartzenberg (2004–2008), Ștefan Bănică (1997–1999). Din primul mariaj are un băiat, pe Ayan Schwartzenberg.

În prezent, diva de la Monaco se iubeşte cu Felix Baumgartner. El a cerut-o de soţie la finalul anului 2016, iar românca a spus: „Da!”.