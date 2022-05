Mihaela Rădulescu, în culmea fericirii! Este vorba despre fiul său, Ayan

Mihaela Rădulescu a trăit cel mai frumos moment posibil alături de fiul său, Ayan. Tânărul a reușit să finalizeze cu succes cursurile unuia dintre cele mai apreciate licee din Statele Unite ale Americii, iar mama sa nu a putut să nu imortalizeze momentul.

Fosta prezentatoare a emisiunii „Ferma Vedetelor” a publicat în urmă cu câteva ore o serie de imagini alături de fiul său, proaspăt absolvent de liceu. Ayan a reușit să obțină rezultate impecabile de-a lungul ultimilor ani, tocmai de aceea a primit o diplomă onorifică.

Mihaela Rădulescu i s-a alăturat fiului său, Ayan, într-o zi foarte importantă pentru acesta

Deoarece fiul Mihaele Rădulescu a fost elevul unui liceu din New York, femeia a fost nevoită să zboare de la Monaco pentru a-l felicita pe acesta. Nu se știe, însă, dacă Elan Schwartzenberg a reușit să fie și el alături de fiul său, deoarece nu apare în nicio fotografie. Evenimentul grandios a fost imortalizat de către vedetă, aceasta postând pe contul său personal de Instagram și o fotografie cu o parte din ceea ce scria pe diploma băiatului.

Se pare că, fiul Mihaelei Rădulescu a făcut tot posibilul pentru a primi calificativul „cum laudae”. Urmăritorii fostei prezentatoare TV au apreciat fotografiile apărute în mediul online și au ținut să îi transmită tânărului Ayan o mulțime de încurajări. Adela Popescu, Andreea Berecleanu, Sore, Andreea Perju sau Adina Buzatu sunt doar câteva dintre vedetele care l-au felicitat pe tânărul absolvent.

„I‘m here. It‘s happening. #prom #graduation . Cum Laude ! My baby. Proud like crazy . Beyond words. Thank you ! Soooo so proud ♥️ WE are proud ! #family #cumlaude #endofanera #onhisown @ayan_sbg #nextlevel #classof2022 #us”, a scris Mihaela Rădulescu în dreptul fotografiilor postate.

Mihaela Rădulescu, alături de fiul ei pe covorul roșu

Într-una dintre fotografiile postate de Mihaela pe Instagram, atât ea, cât și fiul său apar pe covorul roșu, îmbrăcați foarte elegant. Contrastul alb-negru pentru care cei doi au optat le scoate foarte bine în evidență trăsăturile. Se pare că, în momentul în care Ayan și mama lui au făcut poza respectivă, avusese deja loc balul de absolvire a liceului.