Mihaela Rădulescu, despre relația cu fiul său! Ayan a plecat de doi ani de acasă. Cât de des vorbesc cei doi

Mihaela Rădulescu este o mămică împlinită. Ayan, fiul său, a crescut și este la vârsta în care explorează lacurile. De doi ani, tânărul a plecat de lângă mama sa și studiază în America. Deși se află la distanță, relația celor doi este extrem de apropiată.

Mihaela Rădulescu și Ayan sunt de nedespărțit, chiar dacă între ei se află o distanță considerabilă. Cei doi vorbesc zilnic la telefon și nu există subiect pe care să nu îl abordeze. Relația lor este extrem de apropiată și de deschisă. Aceeași regulă se aplică și cu tatăl lui Ayan.

„Vorbim zilnic, despre tot. Nu de control, ci de drag, de dor, de povești de peste zi, ale lui sau ale mele. Așa am făcut mereu și nu cred că o să ne oprim prea curând. Se schimbă doar conversația, de la an la an. Și ador orice subiect cu el.

De aproape doi ani studiază în US, la dorința lui exclusivă. M-am obișnuit greu cu ideea plecării lui de-acasă atât de devreme, dar pare că știe exact ce vrea și l-am lăsat să-și facă propriile alegeri. E tot ce am visat pentru el și probabil mult mai mult de-atât. Evident că și educația financiară a fost la fel de serios abordată în familia noastră, mai ales de tatăl lui, e un capitol la care e mult mai înțelept și realist decât mine. I-am pus amândoi în suflet și în minte tot ce are nevoie ca să meargă pe drumul lui, cu bagajul bine făcut”, a declarat Mihaela Rădulescu, potrivit VIVA.

Mihaela Rădulescu, despre relația cu Ayan

Până acum, Mihaela Rădulescu și-a făcut treaba cum a știut mai bine, iar de acum trebuie să îl lase liber pe fiul său. Acesta este în etapa în care se descoperă pe sine, independent de părinți, face propriile alegeri, iar vedeta de la Pro TV este sigură că fiul său își va găsi singur calea.

„Încă e în etapa de căutări și sunt convinsă că va alege responsabil ce vrea să devină. Nu-l influențez cu nimic, vreau să afle singur cine e, eu doar i-am dat, de când s-a născut și până aici, toate indiciile de folos, i-am deschis toate ferestrele cu vedere la viață, așa cum e ea, cu de toate, nu doar cu… seaview. E important să vadă dezastrul cu ochii lui, nu doar să audă „n-ai voie”. Mereu mi-a plăcut să-i explic de ce nu sau să-i arăt ce se poate întâmpla, nu să-i interzic ceva pur și simplu”, a mai Mihaela Rădulescu.

