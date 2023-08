Mihai Albu a vorbit despre relaţia cu fiica lui. Cât de tare a afectat-o pe Mikaela divorţul părinţilor

Mihai Albu este unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din România. Dacă pe plan profesional s-a bucurat mereu de succes, nu s-ar putea spune acelaşi lucru şi despre viaţa sa personală. A fost căsătorit cu Iulia Albu timp de 9 ani, iar din dragostea lor s-a născut o fetiţă superbă, Mikaela. Din nefericire, cei doi nu păstrat o relaţie bună după separare. Recent designerul a vorbit despre momentele dureroase prin care a trecut după divorţ, dar şi despre relaţia pe care o are cu fiica lui.

Mihai şi Iulia Albu au divorţat în anul 2013. Separarea a fost de comun acord, iar vedeta de la Antena Stars şi-a dorit ca fostul soţ să o lase să îi păstreze numele. Deşi la acel moment a fost de acord, acum regretă acest lucru. Fiica lor a rămas cu mama ei, dar păstrează relaţia şi cu tatăl său.

Invitat în emisiunea online moderată de Mihai Ghiță, designerul de pantofi a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre divorțul de Iulia Albu, dar și despre custodia fiicei lor. Potrivit spuselor sale, după divorţ, el ar fi trebuit să beneficieze de timpul petrecut cu Mikaela în proporție de 30%, dar fără a fi specificat un anumit interval de timp. Din păcate, nu a ajuns la un acord cu fosta soţie, motiv pentru care a fost nevoit să apeleze la ajutorul autorităţilor.

„Eu am crezut că va fi o înțelegere, dar nu a fost așa. Atunci a trebuit să mă adresez instanței judecătorești și să cer un plan de vizitare concret, pe care l-am și obținut.Am cerut două weekend-uri și sărbătorile legale să fi împărțite în mod egal”, a spus Mihai Albu.

Mihai Albu: „Relația cu Mikaela nu e ok, e loc de mai bine”

Mihai Albu îşi doreşte să aibă o relaţie cât mai apropiată cu fiica sa, dar recunoaşte că micuţa a suferit enorm în urma divorţului părinţilor ei. Cei doi vorbesc ori de câte ori au ocazia, însă creatorul de modă îşi doreşte să petreacă mai mult timp alături de aceasta.

„Mikaela nu e ok, dar pentru ce copil e bine când părinții nu mai sunt împreună. Sigur că sunt niște traume, eu unul am incercat și am avut grijă să resimtă cât mai putin. Dar sigur e un șoc pentru un copil. Unii trec mai ușor, alții mai greu….Și relație e greu de ținut. Nu e ceva complet. Ideal ar fi ca un copil sa crească în familia lui, cu tatăl, cu mama lui. Facem cât se poate! Relația cu Mikaela nu e ok, e loc de mai bine. Tatăl care e plecat, el e plecat. Nu poti înlocui, sau completa niciodată timpul acela pe care l-ai fi avut stând zi de zi”, a mai spus Mihai Albu.