Mihai Bendeac, umilit după ce s-a fotografiat în lenjerie intimă: „Ce disperat, ai rămas fără bani?”

Mihai Bendeac a decis să facă o mică pauză de la aparițiile televizate, însă fanii l-au putut vedea în continuare pe scenele teatrelor din țară. La fel de activ a rămas actorul și pe rețelele de socializare, acolo unde, recent, a publicat mai multe imagini care au creat un val de controverse.

Numele lui Mihai Bendeac a fost implicat, de-a lungul timpului, în multe situații neașteptate, mai ales în emisiunea iUmor, unde actorul a fost jurat câțiva ani.

Recent, pe rețelele de socializare a izbucnit un adevărat „război” între internauți, după ce fosta vedetă de la Antena 1 a publicat mai multe imagini în lenjerie intimă. Aceștia s-au împărțit în două tabere. Unii dintre cei care îl urmăresc i-au apreciat curajul, în timp ce alții l-au pus la zid pentru modul în care actorul a ajuns să își câștige banii.

Internauții critici l-au comparat pe Mihai Bendeac cu Mihai Trăistariu, care, înainte de a-și face un cont pe OnlyFans, site dedicat adulților, a pozat într-o ipostază asemănătoare.

”Arăți ca taică-miu la 60 ani! Ce naiba vrei să arăți?! Tu în capu’ tău te vezi Dorian Popa!!”/ ”Te plictisești rău”/ ”Mamă, ce bătrân ești”/ ” Tu și Trăistariu, când nu mai merge cariera, vă arătați chiloții”/ ”Ce disperat ești după bani de te expui în chiloți”/ ”Numai tu mai lipseai dezbrăcat”/ ”Ce face depresia din om”/ ”În curând pe OnlyFans?”/ ”Unfollow pentru asta”/ ”Ai rămas fără bani?”/ ”O să îmbătrânești singur, cred că nu ai toate țiglele pe casă”/ ”Parcă mă uit la tataie întors de pe front”/ ”Ce poze sunt astea, mă?”/ ”Am crezut că te transformi în Trăstariu”, sunt doar câteva dintre reacțiile celor care l-au criticat pe actor.

Cum și-a explicat Mihai Bendeac gestul

Alături de pozele pe care le-a publicat, fostul jurat de la iUmor a transmis și un mesaj. Actorul a ținut să precizeze că ședința foto este făcută pentru un brand, sub formă de publicitate. În continuare, Mihai Bendeac le-a explicat celor care îl urmăresc faptul că a acceptat oferta pentru că simțea nevoia de o schimbare.

”Să vedeți acum dezlănțuire de hate și frustrare în comentarii. Dar, nah. Oferta de a poza a venit într-un moment extrem de potrivit. Un moment de schimbare în ceea ce mă privește. S-a nimerit să mă prindă într-un moment în care aveam nevoie de un target. O motivație punctuală. Nu aleg lucrurile pe care le fac în profesia mea în funcție de chestiunile bănești/materiale.

O fac din considerente artistice sau, de ce nu, pentru că mă ajută să evoluez. Mereu am visat că voi avea puterea de a fi mulțumit de felul în care arăt. Încă nu sunt. M-am pus pe treabă în mod serios și programatic de aproximativ două luni. Mai am de slăbit, mai am de lucrat. Un aspect din toată treaba asta este, însă, altul! Toată această rigoare a mâncatului, ambiția de a face sport și în zilele în care mai bine mori decât să mergi la sală, durerea pe care o depășești, toate astea reprezintă un mix incredibil care-ți schimbă complet paradigma. Sincer… Până și depresiei îi este din ce în ce mai greu să își arate colții…”, a scris Mihai Bendeac, pe conturile de socializare.