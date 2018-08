Mihai Bobonete și-a luat armă de foc pentru a se apăra de hoți: „Cam așa trăiesc eu!”

Mihai Bobonete a pățit-o în trecut cu hoții, astfel că acum și-a luat măsuri de siguranță. Comediantul a mărturisit că nu ține obiecte de valoare în casă, dar și-a securizat casa, astfel că nu reprezintă o țintă prea bună pentru cei care vor să spargă case. Vedeta a dat de înțeles că deține și o armă de foc.

Mihai Bobonete a dezvășuit că în urmă cu patru ani, hoții i-au prădat casa în timp ce în locuință se aflau nevasta și copilul lui. Aceștia i-au furat chitara, laptopul și o jucărie a copilului. Pentru că zilele trecute s-a dat o spargere „la pont” fix la casa vecinilor săi, actorul le dă o „mână de ajutor” hoților, în cazul în care au pus ochii și pe locuința lui.

Oricum, Bobonete se simte în siguranță pentru că deține o armă de foc și susține că s-a antrenat să tragă bine. Mai mult, el are ușile securizate, dar și un paznic înarmat, astfel că hoții vor avea parte de o mare surpriză dacă încearcă să-l jefuiască.