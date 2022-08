Mihai Costea nu se joacă. A dat-o în judecată pe mama copilului. Iată dovada!

Războiul dintre Adelina Nica și Mihai Costea a trecut la alt nivel. După ce fostul fotomodel l-a atacat în presă pe fotbalist, iar acesta i-a răspuns prompt, disputa are toate șansele să se tranșeze în justiție!

După o relație cu năbădăi, Adelina Nica și Mihai Costea s-au despărțit la scurt timp după botezul copilului lor. Adelina a fost prima care a ridicat ”sabia” și a ieșit în presă cu o serie de dezvăluiri șoc despre Nilă.

”Că se plânge el că nu își poate vedea copilul e treaba lui, pe mine nu mă interesează, nu dau nici doi bani pe lacrimile lui. El nu își vede copilul pentru că acest copil crește, iar creșterea este costisitoare, iar el nu se implică deloc în asta. Cine are copil poate să înțeleagă situația, cine nu…” a explicat bruneta pentru Fanatik, după care s-a lansat într-un atac furibund la adresa fostului iubit.

”El nu are pentru el bani, cum să poată să întrețină și copilul? A încercat să vină să îl vadă, dar i-am cerut să vină și el cu ceva pentru copil. Ca să nu mai zic să vină cu ce are să îmi dea înapoi… Are datorii financiare, morale și în toate felurile. Nu o să îl dau în judecată pentru pensie alimentară, oricum nu aș avea ce să iau de la el, nu are nici unde să stea. Nu vreau nici să mă plimb prin tribunale, mai ales că Dumnezeu îmi dă de muncă, iar copilului meu, din eforturile mele, nu îi lipsește nimic. Copilul are 10 luni, iar lipsa lui de implicare morală și financiară l-a făcut pe Costea să nu îl vadă. Nimic altceva. Când un copil e mic, sunt cheltuieli uriașe, iar el nu înțelege asta. Dar nu îl doare gura să se plângă că nu își vede copilul… Dar să pună mâna să muncească și el pentru copil nu poate…” au fost declarațiile dure ale Adelinei pentru aceeași sursă.

Pacea n-a durat decât câteva ore!

La câteva zile distanță, mama micuțului Zian a bătut ușor în retragere. A rămas oarecum pe poziții, dar a admis că, a luat-o gura pe dinainte în aparițiile publice pe acest caz. Adelina chiar anunța o împăcare între cei doi, spre binele copilului, evident.

„Nu există nimic. Nu există niciun conflict. Noi, dacă am avut niște certuri sau nu i-a convenit lui Mihai, a fost că nu putea să accepte că s-a terminat. A acceptat, uite, chiar astăzi am vorbit la telefon. I-am zis: «Înțelege dacă vrei să fie bine pentru copilul nostru, noi nu mai avem nicio treabă, hai să fim prieteni pentru Zian», a zis «Da, mă ai dreptate…», a spus că o să încerce lunar să mă ajute măcar cu bani de bonă și na… ce mai trebuie. Stai să vedem (n.r. – dacă relația intră pe făgașul normal) doar ce am vorbit la telefon acum două ore, stai un pic, vedem de acum încolo. El momentan nu are contract, înțeleg și asta că nu are de unde, dar îți dai seama, ca mamă singură… eu cum sunt foarte vulcanică și așa… m-a luat gura pe dinainte. Acum chiar îmi pare rău că am făcut ce am făcut la televizor, dar asta e. E tatăl copilului și n-avem ce face. Eu nu regret nimic, dar la modul, mă refer că îl las în pace că nu are și nu știe și are și problemele pe care le are, îți dai seama, am mai venit și eu cu chestia asta…”, a declarat Adelina Nica în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Pacea clamată de fostul fotomodel a durat câteva ore. Contactat de CANCAN, Mihai Costea a avut și el o replică dură, care practic a reaprins războiul.

„Părerile astea de rău pe mine nu mă impresionează! Atâta timp cât a încercat să-mi facă rău și să spună lucruri neadevărate, eu nu o pot ierta. Sper să o ierte Zian când va crește și va ști tot! A considerat că, orice ar zice și ar face, eu nu o să ies pentru că știa că nu-mi place să apar cu astfel de subiecte și nu voi merge să-mi caut dreptatea în instanță”, a declarat Mihai Costea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„A acceptat să-l văd doar pentru o sumă mare de bani”

”Am lăsat de la mine aproape până la umilire doar ca să-mi văd copilul! După două luni în care nu l-am văzut deloc, nici măcar în poze… a acceptat să-l văd doar pentru o sumă mare de bani pe care i-am dat-o și la insistențele nașului nostru Alex (n.r. – Alex Bodi).

E dureros să plătești să-ți vezi propriul tău copil și să nu te bucuri și să-l vezi mereu… pentru că eu am pierdut niște etape din viața lui Zian, dar o să se facă dreptate și, indiferent care ar fi fost problemele dintre noi, nu avea niciun drept să nu mă lase să fiu lângă copil.

Pe mine și pe familia mea, pentru că Zian are și familia din partea mea și a folosit copilul ca drept șantaj și o mamă nu trebuie să facă asta niciodată!”, a continuat Mihai Costea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am contribuit financiar pentru copilul meu tot timpul”

„Cea mai mare greșeală din viața ei, asta e! Și nu-mi doresc să o coste scump pe viitor pentru ce a făcut!

Am contribuit financiar pentru copilul meu tot timpul, chiar dacă nu am avut contract și nu activez la nicio echipă de un an. Am dovedit lucrul ăsta și ce a încercat ea să par eu, nu i-a ieșit (n.r. – un tată ireponsabil și căruia nu-i pasă de copil)”, a mai spus Mihai Costea.

A dat-o în judecată!

Fostul fotbalist al Stelei nu s-a oprit aici. Invitat în cadrul podcastului TACLALE, difuzat pe CANCAN.RO și pe pagina de youtube CANCAN, Costea a dezvăluit că a apelat la justiție pentru a-și face dreptate în relația cu fosta iubită, care nu-l lasă să-și vadă copilul.

”Am deschis un proces și instanța va decide cât mai curând soluția. Am făcut două solicitări, una la urgență, pentru că nu pot să-mi văd copilul meu. Este un caz închis, vreau doar să-mi văd copilul și să-i ofer orice. Poate o să-i placă fotbalul și mă va întrece. N-am întâlnit acest lucru, să nu poți să-ți vezi copilul”, a spus Nilă la TACLALE.

De altfel, pe portalul Justitie.RO este deja publicată informația legată de acțiunea în justiție inițiată de Mihai Costea.