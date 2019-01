„Ești cioară”. Mihai Găinușă o face praf pe Andra Măruță. A postat poze cu ea dezbrăcată și și-a pus toți fanii în cap

Mihai Găinușă a luat-o în vizor pe Andra Măruță și o face praf, postând câteva imagini cu ea dezbrăcată, din tinerețe. Deși folosește cuvinte de laudă la adresa artistei, fostul prezentator de la “Cronica cârcotașilor“ și-a păstrat simțul umorului și apelează la ironie, privind situația financiară a Andrei de la acea vreme.

“Andra era bună şi când era săracă şi dezbrăcată! Vezi cum arăta când n-avea bani de haine dar avea voce!

Spre deosebire de alţi artişti din generaţia ei, Andra nu a avut una ci două chei ale succesului. Pe de o parte vocea, inconfundabilă şi inegalabilă. Pe de altă parte faptul că, tânără şi săracă fiind, viitoarea doamnă Măruţă nu prea avea bani de haine întotdeauna şi atunci se pornea pe la evenimente în dezabieuri.

Curajoasă şi dezinhibată, cântăreaţa nu s-a ascuns niciodată pe după vişin când a venit vorba de pozele sale din tinereţe: ”Este ca şi cum mi-ar fi ruşine de ceea ce am făcut. Ăştia am fost, nu trebuie să ne fie ruşine cu ce am trăit. Nu am făcut nimic rău, nu am ştiut. De asta zic este întotdeauna loc de mai bine, să învăţăm, să prindem experienţă de la cei care într-adevăr cunosc.”

Alăturat, câteva dintre posturile cu care artista îşi rupea publicul pe genunchi, mai ceva ca Trăistariu când îşi îndesa şosetele în chiloţi”, a scris Mihai Găinușă pe site lui, comedymall.ro.

După această postare, și-a pus toți fanii în cap, care nu s-au abținut să îi lase diverse mesaje: “Ce jurnalist mort de foame!!!!!/ Ce jurnalist de cacao/ Esti cioara!”.