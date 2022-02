Mihai Iosif înaintea meciului cu Sepsi: „Putem s-o luăm în sus, putem s-o luăm şi în jos!”

Mihai Iosif, antrenorul principal al formației Rapid Bucureşti, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului pe care elevii săi îl vor susține astăzi la Mioveni cu Sepsi OSK, că se așteaptă la un meci extrem de dificil.

„Ne aşteaptă un meci cu o echipă foarte bună, o echipă care are nişte condiţii extraordinare pentru Liga I. Am studiat plusurile şi minusurile celor de la Sepsi şi sperăm, cu o mai mare concentrare în faţa porţii, să putem învinge. Sepsi practică un joc bun. În tur am făcut 2-2 după ce în minutul 60 am rămas în 10 jucători. Suporterii ne vor lipsi la acest meci, pentru că jucăm cu porţile închise, dar chiar şi aşa sper să fie alături de noi. Sper să îşi dea seama că noi vom da totul pentru Rapid şi pentru victorie”, a declarat Mihai Iosif.

Tehnicianil „alb-vișiniilor” a afirmat că din punctul său de vedere, Rapidul ar fi avut mult mai multe puncte în clasament și ar fi fost pe podium dacă ar fi jucat peciurile de pe teren propriu pe stadionul „Giulești”.

„În clasament suntem acolo, pe locul 7, ca să spun aşa … putem s-o luăm în sus, putem s-o luăm şi în jos. Cu siguranţă dacă jucam în Giuleşti acum puteam fi pe podium. Cu siguranţă anul viitor ne vom bate la titlu, asta e părerea mea, jucând pe noul stadion. Eu mi-aş dori, în calitate de antrenor, să intrăm să jucăm cât mai repede pe Giuleşti. Dar acum nu ştim care este stadiul autorizaţiilor, sunt lucruri care nu depind de noi”, a conchis Iosif.

Înaintea duelului de astăzi, Rapid se află pe locul 7 cu 35 de puncte în timp ce covăsnenii ocupă locul 9 cu 32 de puncte. Partida Rapid – Sepsi OSK va avea loc astăzi de la ora 19:55 în direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look. Variantele de profit de la acest meci sunt AICI.