Mihai Pocorschi, fondatorul trupei Holograf, dezvăluie cum a fost înlocuit Gabriel Cotabiță de Dan Bittman

Mihai Pocorschi a fost invitatul jurnalistului Adrian Artene la podcastul Altceva, iar poveștile spus de fondatorul Holograf sunt, fără doar și poate, de excepție. Cel mai recent episod difuzat din podcastul Altceva cu Adrian Artene ne introduce în povestea fondării uneia dintre cele mai de succes și longevive trupe din România, Holograf.

Holograf este numele uneia dintre cele mai longevive și valoroase trupe rock din România. Cunoșterea fondării acesteia ar trebui să facă parte din cultura generală muzicală. Mihai Pocoschi este omul care a fondat trupa Holograf și a povestit cât de anevoios a fost drumul către succes. Artistul a dezvăluit și momentele esențiale care le-au schimbat definitiv parcursul. De la realizarea primului album Holograf și colaborarea cu Gabriel Cotabiță, până la momentul alăturării lui Dan Bittman trupei Holograf.

Care este motivul care a stat la baza separării lui Gabriel Cotabiță de trupa Holograf

Sâmbătă, 2 martie , la ora 19:00, pe canalul de Youtube pe canalul de youtube Altceva cu Adrian Artene a fost invitat Mihai Poroschi, fondatorul trupei Holograf. Artistul a povestit cum colaborarea cu Gabriel Coabiță si Nicki Themistocle s-a transformat în realizarea primului album Holograf, apărut in 1983. Discul a fost un succes total datorită sonorității moderne, dar și a vocii de excepție a lui Gabriel Cotabiță. Din păcate, un turneu în Rusia, URSS în acele vremuri, i-a despărțit pe cei de la Holograf de Gabriel Cotabiță. Și i-a determinat pe membrii trupei să devină liber-profesionisti.

„Gabi Cotabiță nu a primit viză. Nu știm nici până în ziua de astăzi, nici eu și nici el motivul pentru care nu a primit viza. Deși tot personalul de la Aria care ne trimitea, existau niște eforturi care se făceau în aceste schimburi culturale. Pentru niște tineri ca noi erau extrem de importante aceste schimburi. Am fost tratați excepțional în Rusia. Am stat în hotelurile cele mai scumpe, cântam la fel de fel de festivaluri, cluburi. Am cântat peste tot. Aria s-a preocupat foarte tare de legătura cu securitatea, când Gabi la prima strigare nu a primit viză. Se pare că a vorbit la telefon înjurând conducerea din perioada respectivă și pentru că, deși centrul Bucureștiului a insistat către securitatea din Craiova să primească viză, el nu a primit”, a dezvăluit Mihai Pocorschi.

Mihai Pocorschi, fondatorul trupei s-a îmbolnăvit

Rămași fără vocalist, membrii trupei s-au trezit puși în fața unei situații cu care nu se confruntaseră până atunci. Mihai Pocorschi și-a asumat rolul de vocalist al trupei, dar și de chitarist și compozitor. Turneul în țară ce a avut loc în acel an a implicat mult stres, muncă și consum. Toate acestea l-au doborât pe artist. A ajuns să aibă imunitatea la pâmânt și să se îmbolnăvească de hepatită.

„Eu m-am trezit într-o postură poate chiar neplăcută, să fiu și chitarist, și vocalist de azi pe mâine. Poate că nu eram pregătiți, ne-am descurcat până acolo, dar efortul pe care l-am făcut s-a văzut în toamnă când imunitatea mea a fost scăzută și m-a lovit hepatita”, a spus artistul în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

Cum a ajuns Dan Bittman vocea Holograf

Din trupa Holograf au rămas Mihai Pocorschi, Edi Petrosel, Tino Furtuna și Marti Popescu. Gabriel Cotabiță a preferat să se retragă și să se îndepărteze de ceilalți membri ai trupei. Astfel Holograf a realizat că are nevoie de un nou membru. Astfel, l-au convins pe Dan Bittman, care până atunci fusese solist la Blitz, Domino și Iris, să li se alăture. Ulterior au început să compună o muzica mai clar orientată spre rock-ul anilor ’80.

„În momentul în care Gabi nu a primit viză, el a avut o ușoară îndepărtare față de noi și atunci am decis să-l contactăm pe Dan Bittman. Am imprimat în toamna aceea „Umbre pe cer”, „Singur pe drum”, apoi am lăsat lucrurile într-un fel în aer. După șapte luni, așteptându-mă pe mine, eu am decis să opresc colaborarea cu ei. Nu am vrut să nu le aduc un prejudiciu. Aceasta a fost perioada când a venit Nuțu Olteanu și Dan Bittman

Noi am plecat în turneu în Rusia cu Marti Popescu, care a fost la Iris și care, din nefericire nu mai este printre noi. El lucrase cu Dan la Iris, aveam nevoie de un vocalist. L-am chemat la o ședință, el a fost de acord și am pornit la drum. Am imprimat în studiourile TVR, care erau un pic peste studiourile de radio, câteva piese care se regăsesc pe al doilea album„, a spus Mihai Pocorschi în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

