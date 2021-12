Mihai Trăistariu a făcut un bilanţ al anului 2021. Artistul este dezamăgit de situaţia în care se află

Mihai Trăistariu a făcut un bilanţ al anului 2021. Artistul a dezvăluit câte concerte a avut în toată această perioadă. Mai mult, acesta s-a declarat dezamăgit de situaţia în care se află din cauza pandemiei de coronavirus.

Mihai Trăistariu a mărturisit în cadrul unui interviu recent faptul că 2021, comparativ cu anul 2019, a fost un an catastrofal.

Mai mult, solistul spune că în anul 2020 nu a avut niciun concert. În acelaşi timp, acesta se declară îngrozit de situația actuală și de faptul că nu se poate întreţine din banii pe care i-a câştigat din muncă.

”Am avut patru concerte tot anul, ceea ce este catastrofal”

În acelaşi timp, artistul a dezvăluit că norocul a fost de partea sa, iar de Crăciun va susţine 3 concerte şi de Revelion va cânta în 6 locuri la Sinaia și Predeal.

„Da, anul ăsta am concerte, în sfârșit. O să fac bilanțul mai încolo și o să vezi că am avut patru concerte tot anul, ceea ce este catastrofal. În 2019 am avut 152 de concerte și în 2020 nimic și 2021 doar patru. Dar au sunat pentru Crăciun și de Revelion și acum sunt pe 23 la Deva la Târgul de Crăciun, pe 24 la Slobozia la Târgul de Crăciun și pe 25 la Sinaia la un resort, iar de Revelion sunt la Predeal și la Sinaia, am 6 concerte, tot așa la resorturi mai sofisticate, seara, noaptea. Au apărut niște evenimente, dar în sfârșit parcă mai începe câte ceva… Mi-e groază că nu trăiesc din banii din cântat. Eu trăiam din muzică”, a declarat Mihai Trăistariu, potrivit click.ro.

Totodată, Trăistariu se consideră fericit pentru că bussines-urile pe care le are îi aduc venituri care să îi asigure traiul de zi cu zi, iar banii pe care i-a făcut din concerte sunt un plus.

Mihai Trăistariu, nevoit să-și vândă apartamentul în care a crescut

Problemele financiare pentru Mihai Trăistariu au apărut în momentul în care restricțiile impuse de autorități au blocat toate activitățile din care încasa bani.

În ciuda ratelor mari pe care le are la mai multe bănci și fără să aibă venituri, artistul s-a reinventat și a reușit să iasă la liman.

„A venit pandemia, m-am blocat complet și nu mai aveam nicio sursă de venit. Am rezistat cu depozitele mele până prin luna mai, dar am fost nevoit să fac un schimb cu un teren pe care-l aveam la malul mării, în Mamaia Nord, cu șapte apartamente acolo.

Fix înainte de pandemie m-am trezit cu șapte apartamente nou-nouțe pe care le închiriez. Dar ca să pot scăpa de ratele acestea a trebuit să vând unul dintre apartamente și mi-am vândut apartamentul din oraș, unde am locuit 20 de ani.

Tocmai unde am stat, pe acela l-am vândut, pentru că n-am avut de ales.

Erau ratele prea mari și nu acopeream, chiar și cu apartamentele date spre închiriat. Am redus rata la 7.200 de lei pe lună, pentru că n-am reușit să dau decât vreo două miliarde de lei vechi.

Dar pe asta pot s-o suport acum, pentru că s-a dat drumul și la concerte și am în fiecare seară evenimente”, ne-a declarat artistul în urmă cu câteva luni.

Sursă foto: Instagram