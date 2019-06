Aproape 20 de ani i-au trebuit lui Mihai Trăistariu să recunoască cel mai mare păcat pe care l-ar fi comis. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Cântărețul a povestit cum una dintre fostele sale iubite a rămas însărcinată, iar el i-a dat bani să facă avort. Fata, spune artistul, a fugit din spital și nici acum nu știe dacă are un copil. Speră doar să fi împlinit 18 ani, să nu mai fie nevoit să-i plătească pensia alimentară. CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, a dezvoltat subiectul…

După un amplu program de remodelare capilară, dentară şi musculară, Mihai Trăistariu a luat în considerare și alte variante de promovare. Pagina lui de socializare a explodat cu poze în care îşi afişează mândru bărbăţia și posteriorul.

“Am mers pe varianta asta care este extremă”

"Mă joc, mă promovez în acelaşi timp pentru că e o variantă în mintea mea de promovare, o strategie de marketing. Negăsind nicio soluţie, am mers pe varianta asta care este extremă, puţin incomodă pentru unii, nu ştiu de ce deranjează că, până la urmă, cine nu vrea, nu se uită, şi văd că funcţionează.

Atâta timp cât eu am concerte în fiecare weekend înseamnă că mă menţin aşa. Când simt eu că e momentul şi că s-a făcut o pauză de mediatizare vin cu o năzbâtie d’asta şi văd că funcţionează. Nu mă deranjează absolut deloc. Decât să fiu uitat, am preferat un compromis, care nu e cel mai fericit, dar iată că mor artiştii şi nu mai ştii de ei“, spune Mihai Trăistariu.

“Cum ar fi ca într-o zi să mă sune feciorul meu să-mi spună tati?”

Artistul șochează acum din nou, tot cu un episod din intimitate. Artistul a mărturisit că și-a dus iubita însărcinată de mână la doctor să facă avort, sub presiunile mamei acesteia, care îl amenința.



“M-a pus naiba de m-am cuplat cu o fată, Alexandra, care era din Timișoara, era înfiată nu știu cum, o chemam la Constanța, unde locuiesc. Îi dădeam bani să vină cu trenul, venea vinerea și, deși am folosit prezervativul, m-am trezit cu un telefon de la maică-sa, care mi-a zis «mi-ai nenorocit fata, e însărcinată și ea spune că e cu tine». Eu am folosit prezervativul întotdeauna. Și mi-a zis că dacă nu vii să faci avort pe banii tăi, te dau la presă acum.

Țineam la ea, nu o iubeam, dar țineam la ea, am fost împreună la Cluj la o clinica privată, am internat-o și i-am spus doctorului luați bănișorii, vă rog să-i faceți un avort perfect, o trimitem acasă. Am plecat, a doua zi cine mă sună, doctorul. Domnul Trăistariu, să știți că fata a fugit din spital. M-am îngrozit, îți dai seama, mă trezesc dracu cu un copil. Din momentul ăla n-am mai avut curaj s-o sun, s-a pierdut orice urmă. Doamne ferește, cum ar fi ca într-o zi să mă sune feciorul meu să-mi spună tati, sunt aici“, a mărturisit Trăistariu în emisiunea prezentată de Teo Trandafir.

Mihai Trăistariu susține că nu l-ar deranja dacă ar apărea vreun copil, doar la averea lui să nu atenteze: "Cred că m-aș bucura. Dacă ar avea 18 ani și aș scăpa de pensia alimentară. La pensia alimentară, cu cât ai venituri mai mari declarate, trebuie să plătești mai mult".

