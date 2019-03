Mihai Trăistariu, propuneri indecente pe Internet: “Primesc poze deocheate, mă cheamă la o partidă“

Mihai Trăistariu încearcă din răsputeri să își găsească o iubită, însă nu reușește. De propuneri nu duce lipsă, însă, potrivit spuselor lui, nu îl invită nicio domnișoară la cafea, ci doar la câte o “partidă”, iar acest lucru îl deranjează foarte tare.

„Eu mi-am făcut o părere despre mine… Cred că prea bună, că eu am senzația că sunt perfect. Că sunt prea cuminte, prea devreme acasă, civilizat că sunt la locul meu, un tată bun aș putea fi… Cred că aș fi perfect pentru căsnicie, dar n-am nimerit ce trebuie. Cred că… caut greșit. Nici nu prea caut, eu sunt destul de timid.

Am postat recent… Băi, vreau, să îmi dea o fată întâlnire, că sunt timid. Dar nu pățesc niciodată! Dacă îți spun cinstit că primesc poze deocheate de o mie de feluri și toate mă cheamă, dar nu mă cheamă la o cafea, mă cheamă la o partidă și mă enervează. Recunosc acum că, când n-am o relație, mai am câte o aventură, că sunt om și na…”, a explicat Mihai Trăistariu, la „Răi da’ Buni”.

Mihai Trăistariu a dezvăluit cât este de dotat: “Vreau să fac și o melodie cu #21”

Invitat în platoul emisiunii “Agenția VIP”, Mihai Trăistariu a acceptat provocarea lui Cristi Brancu! Prezentatorul TV și cântărețul au intrat într-un joc în cadrul căruia trebuia ca fiecare dintre ei să răspundă unor “întrebări cu greutate” apărute în showbizul românesc. În cazul în care refuzau să ofere un răspuns, ei erau nevoiți să bea diferite cocktailuri dezgustătoare… pentru unii. Printre acestea se numără: piciorușe de broască în suc de viermișori.

Printre întrebările la care Mihai Trăistariu a răspuns se numără: “Ce femeie din showbiz te-a dezamăgit în pat?” și “Care e mărimea penisului, în centrimentri?”.

“La un moment dat, una îmi scrie pe Facebook. Cât o ai? Și eu îi scriu înapoi: 21. Și de atunci au început miștourile cu #21. Găsiți mii de articole. Vreau să fac și o melodie cu #21. (…).

Măi, nu m-a dezamăgit… Hai, pot să zic întrebarea? Da’, dar există o problemă de sinceritate aici, că am discutat cu ea și am pus problema să nu mai vorbim despre asta la televizor. Și atunci există o femeie în showbiz cu care am fost, dar nu-i mai zic numele, că nu contează; atunci beau. Atunci zic întrebarea, nu-i mai zic numele , zic întrebarea ca să vadă lumea de ce nu am spus și explic de ce și beau totuși… Deci, era: «Ce femeie din showbiz te-a dezamăgit în pat?». Problema e că nu m-a dezamăgit, nu m-a dezamăgit, dar nu-i spun numele, pentru că am convenit împreună, pentru că deja e măritată și are familie și am zis: «Hai să nu mai zicem povestea asta că a fost deja pe presă». Nu m-a dezamăgit, doar că nu am mai continuat relația și atunci ce să facem…”, a dezvăluit Mihai Trăistariu în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.