Mihai Trăistariu, confesiuni dureroase: acum învârte zeci de mii de euro, dar în copilărie a trait în sărăcie: “Mă rugam de părinți să nu îmi ia banii”

Crăciunul este probabil cea mai așteptată sărbătoare din an, iar în această perioadă, majoritatea persoanelor își aduc aminte cu drag de magia sărbătorilor, care se simțea parcă altfel în copilărie. Însă Mihai Trăistariu nu a avut parte de o copilărie ușoară, iar greutățile se resimțeau mult mai acut de Crăciun. Artistul a făcut dezvăluiri emoționante, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre perioada aceea dificilă. Cu nostalgie și un iz de regret, celebrul solist povestește cât de încercată au fost pentru el sărbătorile de iarnă. Poate pentru mulți pare cu adevărat șocant, însă artistul nu a avut parte de cadouri de la Moș Crăciun, nici măcar de brad împodobit, până la vârsta de 18 ani. Nici acum nu înțelege de ce se întâmpla lucrul acesta atunci când era copil, cu toate că recunoaște faptul că familia sa nu avea prea multe posibilități. Însă după ce a început să câștige proprii bani, cântărețul a făcut tot posibilul să se bucure din plin de perioada magică a sărbătorilor de iarnă.

Mihai Trăistariu a avut o copilărie destul de încercată, iar părinții săi nu i-au putut oferi niște sărbători de basm. Artistul a mărturisit că atunci când era copil, Moș Crăciun nu poposea acasă la el, să lase cadouri sub brad. De altfel, nici nu exista un brad împodobit, pentru că familia cântărețului nu își permitea nici măcar atât. Însă Mihai Trăistariu spune că nici nu a suferit foarte mult din cauza aceasta la vremea respectivă, deoarece avea impresia că așa este normal, iar sărbătorile de iarnă arată la fel pentru toți ceilalți copii.

Amintiri emoționante, deopotrivă dureroase, povestite de celebrul artist, care a trecut prin clipe grele la o vârstă mult prea fragedă. Odată ajuns la maturitate, solistul și-a luat revanșa, iar acum se bucură din plin de tot ceea ce înseamnă Crăciunul. Mai are peripeții cu pisicile sale, care sunt de-a dreptul fascinate în fiecare an de bradul împodobit și pe care îl atacă nemilos, spre amuzamentul cântărețului.

Mihai Trăistariu, despre neajunsurile copilăriei: „Mi-au luat banii de la colindat”

Artistul povestește cu durere în glas despre greutățile care l-au marcat atunci când era copil. Crăciunul arăta diferit pentru el, părinții lui nici măcar nu împodobeau bradul, iar de cadouri, nici nu mai are rost să pomenim. Singura bucurie era faptul că mergea cu colindul și reușea să adune niște bani, care, din păcate, nu ajungeau la el.

„Eu am fost un copil foarte sărac, nu ne permiteam nimic, nu am avut o copilărie fericită în sensul acesta. Dar nici nu am suferit foarte mult, pentru că așa credeam că e la toți copiii. Nu făceam nici bradul, nu primeam nici cadouri, nu am avut până la 18 ani parte de sărbători de iarnă. Știam că există Moș Gerilă, pe atunci așa era, nu era Moș Crăciun, dar la noi nu venea. Mai primeam pe la școală câte o bombonică, dacă se dădeau pe acolo, dar în rest nu am cunoscut lucrurile astea.

Mergeam în schimb la colindat și mă rugam de părinți să nu îmi ia banii, dar mi-i luau, însă îmi cumpărau și mie câte ceva din ei, un ghiozdan, o pereche de adidași. Măcar să înțeleg și eu ceva, din munca mea, practic. În rest, să mă bucur de un brad, nu-mi amintesc, mergeam la alții acasă și vedeam acolo, cum se împodobește bradul. Nu știu cât de săraci lipiți să fi fost să nu ne permitem nici măcar un brăduț. Însă de la 18 ani am jurat că nu îmi va lipsi nimic niciodată, iar în fiecare an fac bradul”, a declarat Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

„Vreau de la Moș Crăciun ceva special, anul acesta”

Anul acesta, Mihai Trăistariu are o doleanță aparte și i-a scris lui Moș Crăciun, în speranța că îl va ajuta. Vrea să câștige premiul cel mare la Eurovision, care va fi o încununare a carierei sale de 20 de ani în muzică.

„Eu de sărbători voi cânta la Sinaia, am multe concerte pe Valea Prahovei, este al 11-lea an consecutiv când fac asta, pentru că eu mă bucur și de o mică vacanță de vreo 3 zile. Eu nu sunt înnebunit după mâncare, am fost și vegetarian o perioadă, iar acum încerc iar. Îmi plac însă cozonacii bine făcuți, am pe cineva care îi face pe comandă. Mie oricum nu îmi place nici la tăierea porcului, nu suport să văd animale chinuite, eu iubesc animalele, în schimb, îmi mai place așa, să gust din toate, caltaboș, tobă, lebăr.

Cu bradul însă am în fiecare an de furcă. Am și pisici, care se cațără în brad, îl dărâmă, mănâncă din brad, dau jos globurile. În fiecare an am peripeții cu ele și îmi e frică mereu să nu se înece. Iar de la Moș Crăciun, vreau ca anul acesta să primesc ceva mai special. Vreau să îmi aducă succes, pe care cred că îl merit, după 20 de ani de carieră. Vreau să aduc trofeul Eurovision în România”, a mai dezvăluit artistul.

