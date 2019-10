Mihai Trăistariu și-a pierdut virginitatea cu o fată fără mâini. Ce i-a făcut e neașteptat

Mihai Trăistariu și-a cumpărat un apartament cu vedere la malul mării, ocazie cu care și-a deschis și sufletul. Artistul a vorbit despre prima sa noapte de dragoste, mărturisind că și-a pierdut virginitatea cu o tânără care nu avea mâini.

„Mi-am pierdut virginitatea la 17 ani. Ea s-a dus în cealaltă cameră și a ieșit dezbrăcată complet, avea niște mănuși roșii, numai biciul îi mai lipsea ca să fie totul ca într-un film erotic. Și am executat tot ce îmi ordona ea, dar când am ajuns în pat am văzut că nu avea mâini. M-am amorezat încă din prima seară, dar a doua zi când am căutat-o am aflat că plecase în Italia. Avea un erotism și nu mi s-a părut în niciun fel rău”, a dezvăluit Mihai Trăistariu potrivit wowbiz.ro.

„Două gemene mi-au propus să dormim împreună și a ieșit cu scântei”, a mai spus artistul.

