Mihai Trăistariu, tătic? Artistul a făcut dezvăluiri uluitoare: ”M-a sunat să-mi spună că e însărcinată”

Mihai Trăistariu a făcut niște dezvăluiri uluitoare. Artistul a mărturisit, în direct, că s-ar putea să aibă un copil.

Mihai Trăistariu a vorbit, în direct, despre un moment din viața lui despre care puțină lume știe. În urmă cu ani buni, artistul s-a cuplat cu o tânără din Timișoara. Totul a fost bine până când mama fetei l-a sunat pe Mihai Trăistariu să-i spună că tânăra este însărcinată. (CITEȘTE ȘI: SURPRIZĂ PENTRU MIHAI TRĂISTARIU, LA PRIMELE ORE ALE DIMINEȚII: ”CE… 200 LA ORĂ CE ARE?”)

Artistul nu își dorea. la vremea respectivă, un copil așa că s-a ocupat de toate demersurile necesare pentru ca tânăra să facă un avort. Doar că lucrurile nu s-au terminat prea bine.

”M-a pus naiba şi m-am cuplat cu o fată de la Timişoara. O chemam la Constanţa, îi dădeam bani pentru tren. Deşi am folosit prezervativul, maică-sa m-a sunat să-mi spună că e însărcinată. Ţineam la ea, dar nu am vrut să mă trezesc cu un copil. Am fost împreună la Cluj, în secret. A doua zi aveam concert, i-am dat bani doctorului şi i-am spus să îi facă avort, apoi să o trimită acasă. A doua zi mă sună doctorul că a fugit fata din spital. M-am îngrozit! Mă trezesc dracului cu un copil. De atunci s-a pierdut. Nu am avut curajul s-o mai sun.

Mihai Trăistariu nu mai știe absolut nimic de fosta lui iubită și nici dacă tânăra a păstrat sarcina sau a mințit în privința ei. Totuși, artistul se mai gândește din când în când la posibilitatea ca cineva să-i bată într-o zi la ușă și să-i spună că e copilul lui. (VEZI ȘI: MIHAI TRĂISTARIU, DESPRE ESTER PEONY ȘI PRESTAȚIA EI LA EUROVISION 2019: ”A CÂNTAT FĂRĂ…”)

Cum ar fi să mă sune copilul: ”Tati, sunt aici”. Mă gândesc din când în când. Poate are 17-18 ani. Poate e fetiţă frumoasă. Te fac cântăreaţă. Cred că m-aş bucura. Dacă ar avea 18 ani şi am scăpat de pensia alimentară”, a spus Mihai Trăistariu la Teo Show.

Mihai Trăistariu a recunoscut! De ce nu poate avea o relație cu o femeie

Ajuns la 39 de ani, Mihai Trăistariu este un bărbat singur. Singur, însă dorit de multe doamne și domnișoare, conform declarațiilor sale făcute în cadrul emisiunii prezentată de Mihai Morar. Mai mult, artistul a declarat că nu a găsit nicio femeie dispusă să își dorească o relație serioasă cu el, pentru că cele mai multe dintre acestea îl vor doar pentru o noapte fierbinte sau mai multe, iar el nu își dorește acest lucru.

“De ce nu m-am așezat la casa mea? Până și eu sunt surprins cumva pentru că mă plâng unora pentru că mi se pare că sunt superb ca om. Poate am făcut eu câteva greșeli, lăsând la o parte pozele acelea, ca om în general, sunt sufletist, darnic. N-am stat singur niciodată, nu-mi place singurătatea. Nu țin relații, probabil tocmai cumințenia astea le îndepărtează. Vor ceva mai zdravăn. N-am intrat în panică. Am avut o relație, a dispărut, nu sunt îndrăgostit. Sunt iubitor de iubire, eu primesc multe apropouri de la fete, de toate felurile. Îmi trimit multe poze, majoritatea, cred că 75% dintre fete nu vor decât sex”, a declarat artistul în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”.