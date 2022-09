Mihai Traistariu trece prin clipe grele: “Nu vreau sa trăiesc chinuit”

Mihai Trăistariu își face griji cu privire la cheltuielile pe care le-a avut în ultima perioadă, iar creșterea prețurilor nu pare să îl liniștească prea mult pe cântăreț. Din cauza temperaturilor scăzute, fostul reprezentant al României la Eurovision a fost nevoit să pornească deja căldura în apartamentele pe care le deține.

Scumpirile din ultima perioadă au provocat o mulțime de probleme pentru mulți români, iar Mihai Trăistariu este unul dintre aceștia. Cântărețul a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care a descoperit că temperaturile din termometre au scăzut semnificativ, tocmai de aceea a ajuns să pornească centrala în apartamentul în care locuiește. Acest lucru înseamnă că va avea parte de o factură destul de mare luna viitoare.

Mihai Trăistariu face față cu greu ultimelor scumpiri

Cântărețul a vorbit despre problemele pe care le-a întâmpinat în ultima perioadă. Pandemia și scumpirile i-au dat planurile peste cap destul de mult artistului, tocmai de aceea a fost nevoit să apeleze la un ajutor din partea băncilor. Bărbatul recunoaște că în acest moment nu obține niciun profit din afacerile pe care le deține, iar asta îl motivează să lucreze din ce în ce mai mult.

Această vară a fost plină de evenimente și concerte, tocmai de aceea Mihai Trăistariu se laudă că a reușit să acopere o parte din cheltuielile pe care a fost nevoit să le facă în ultimii doi ani. Totuși, scumpirile la gaz și curent electric nu fac decât să îl sperie pe bărbat și să îl facă să se gândească de două ori înainte de a găzdui pe cineva în apartamentele pe care le deține la malul mării.

„Iată că suntem în septembrie, și ca niciodată, am deschis căldura mai devreme, deși știu că vine criza, știu că va fi greu și o să fie prețuri mari, mă sperie lucrul acesta, dar ar trebui să dau drumul pentru că eu trăiesc în confort și nu suport să îngheț în casa mea. Am o teamă, că eu mai am apartamentele de la malul mării, și au venit un pic cam mari facturile, 280 de lei curentul -300, pentru fiecare în parte, am 6 apartamente. La apartamentul personal nu m-aș îngrijora, pot să dau și 400-500 de lei, important să fie cald în casă, nu vreau să trăiesc chinuit.”, a declarat Mihai Trăistariu, la Antena Stars.