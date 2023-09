Milionarul care a pierdut tot și a ajuns pizzar. Povestea incredibilă relatată la Chefi la cuțite

Ediția a opta din sezonul 12 Chefi la cuțite a venit cu o poveste care a impresionat o țară întreagă până la lacrimi. Horia Manea, un tânăr de 37 de ani, a avut totul, dar l-a și pierdut complet, într-o durere covârșitoare. Abia vindecat de episodul dur în care l-a adus viața, și-a făcut curajul de a veni la Antena 1 pentru a primi cuțitul de aur de la chef Florin Dumitrescu.

S-a născut într-o familie numeroasă, cu părinți tineri. Mama sa avea doar 17 ani când l-a adus pe lume, iar cea care l-a crescut, de fapt, este bunica sa, Jeni. Ea a fost cea care i-a insuflat pasiunea pentru gătit și mai ales dragostea pentru dulciuri.

De la patron, la pizzar pe litoral

Horia Manea a terminat facultatea de Teatru, dar nu a devenit actor. Și-a deschis propria pizzerie, cunoscută în Capitală și Domnești. Vreme de 14 ani, a avut un business de succes, dar declinul său a venit odată cu pandemia. A pierdut tot și s-a văzut nevoit să se angajeze. Ironic, a ajuns chiar pizzar.

„Am terminat facultatea de Teatru, sunt actor la bază. După ce am terminat facultatea, ai mei mi-au zis că am trei luni la dispoziție ca să fiu pe picioarele mele. În 3 luni, a, luat un împrumut, am deschis o pizzerie cu livrare la domiciliu, care a funcționat la noi 14 ani. Pizza PPH. A fost a mea pentru că acum un an și ceva am închis-o. Când am intrat în HoReCa, acum mulți ani, am intrat cu dorința de a face deserturi, cofetărie. A fost visul din copilărie.

Anul trecut am avut o perioadă foarte grea, am pierdut pizzeria, m-am dus în cap cu tot. (…) N-am știut cum să gestionez tot. Sunt un om de viață, mi-a plăcut distracția și viața, ce să o mai dăm pe ocolite? Am pierdut tot ce aveam și a trebuit să o iau de la zero. A trebuit să mă angajez. S-au legat lucrurile, am fost la mare pizzar angajat, ca să vedeți viața cum m-a dus”, povestește concurentul.

Lacrimi în platoul Chefi la cuțite. Jurații au rămas profund impresionați

După ce și-a pierdut afacerea, a venit o lovitură mult mai puternică. Bunica sa era pe moarte, dar soția sa urma să devină mamă. La cinci zile după ce a devenit tată, a murit cea care l-a crescut. După momentul în care a pierdut-o poate pe cea mai dragă ființă din viața sa, a început să-i gătească rețetele. Făcea atât de multe prăjituri încât nu mai avea cine să le mănânce, așa că a decis să-și facă o cofetărie.

„Viața m-a adus, după aproape 14 ani, într-un punct în care am deschis un laborator de cofetărie, Ciococrush. Povestea este în felul următor: au fost cele mai grele luni din viața mea”, spune concurentul de la Chefi la cuțite.

Nu doar povestea, ci și preparatul cu totul special, tarta cu lămâie, i-a cucerit pe Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Șefii l-au iubit enorm și i-au dat cele 3 cuțite. Totuși, nu a primit cuțitul de aur.

