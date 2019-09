Este unul dintre cele mai mediatizate personaje la ora actuală și a stârnit un mare interes în rândul publicului, mai ales de când și-a anunțat candidatura la Președinție. În timp ce motivul divorțului de prima femeie care l-a însoțit în fața altarului rămâne un mister, milionarul Alexandru Cumpănașu încearcă s-o țină ”ascunsă” pe actuala soție. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA a reușit, totuși, să obțină imagini în exclusivitate.

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, susține că are date despre traficul de tinere și despre cum sunt acestea ascunse în Italia, menționând cazul unei fete dusă din România, preluat în presa din Peninsulă la doar două zile de la dispariția adolescentei.

Dar să revenim la subiect. Are informații în exclusivitate despre actuala soție a lui Alexandru Cumpănașu. În 2018, cel care visează să ajungă președintele țării s-a căsătorit cu Simona Baltag, o prezență constantă în anturajul vârfurilor actualului partid de guvernământ.

Apropiată de PSD

Potrivit unor surse, Simona Baltag face parte dintr-o familie bună. Care, de altfel, ar fi ajutat-o să urce în carieră. De precizat că a fost consilieră pentru trei premieri PSD, incluzând-o aici pe Viorica Dăncilă. În ianuarie 2018, Simona Baltag a renunţat la funcţia de consilieră a actualului premier pentru a deveni apoi secretar general al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR). Condusă chiar de Alexandru Cumpănașu, cel ce avea să-i devină soţ.

Pe 2 februarie 2018, la eliberarea din funcţie, Simona Baltag şi-a depus și declaraţia de avere. Este proprietara unui teren de 117,30 metri pătraţi şi a unei case de 78 metri pătraţi, cumpărate în 2014, când Simona avea 23 de ani.

Super-salarii

La bunuri, a bifat şi un autoturism Subaru. Iar la venituri, Simona Baltag a completat că a încasat 3.998 de lei de la Ministerul Comunicaţiilor, 70.188 de lei de la Guvern şi 41.427 de lei de la Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior. În total, ea a încasat 115.613 lei, ceea ce înseamnă că a avut un venit lunar de 9.634 de lei. Cei doi s-au cunoscut la un eveniment politic și ea ar fi acceptat cererea lui în căsătorie pentru că “pur și simplu îl iubește”.

Cei doi soți au fost întâlniți în zona Progresului din Capitală. Alexandru Cumpănașu a așteptat-o pe Simona Baltag preț de zece minute, în fața imobilului unde locuiesc. Tânăra a urcat senină în mașină, iar bărbatul ei a purtat o conversație la telefon.

“Voi rade tot dacă…”

Totul s-a petrecut în doar câteva secunde, semn clar că Alexandru Cumpănașu are în plan să-și țină actuala parteneră departe de lumina reflectoarelor. Astfel, în timp ce motivul divorțului de prima soție rămâne un mister, milionarul (da, milionar) Alexandru Cumpănașu încearcă s-o țină ”ascunsă” pe actuala soție.

„Totul până la copiii mei. Voi rade tot dacă se ating de un fir de păr din capul copiilor mei. Eu îi dau dracului pe procurorii ăştia, nu sunt în stare să localizeze nimic, nu pot să stau ca mielul la tăiere.

Nu ştiu cât de serioase sunt aceste ameninţări, dar puneţi-vă în locul meu, de tată. Mi-am luat măsuri de protecţie atât faţă de mine, cât şi faţă de copiii mei, nu pot să spun mai mult la acest moment, am vrut să fac un apel public şi atât, autorităţile trebuie să îşi facă treaba”, a spus, la un moment dat, Alexandru Cumpănașu.

Acum trei ani, într-o discuție purtată în mediul virtual cu o amică, Alexandru Cumpănașu fusese întrebat și de mama copiilor săi, două fete și un băiat. ”Fetele se zice, seamănă cu tata, unde-i mama?”, a fost chestionat Cumpănașu.

“Am trei copii și îi iubesc foarte mult!”

“Vă spun un lucru personal despre care nu am vorbit niciodată. Am trei copii și îi iubesc foarte mult. Eu nu vorbesc despre viața personală. Pentru mine, ei sunt totul, dar astăzi fac o excepție. De când au apărut, s-au schimbat prioritățile. Piramida s-a inversat, adică copiii mei sunt pe primul loc și îmi schimbă viața în fiecare zi. Îmi fac surprize mereu, sunt multe de povestit. Copiii înseamnă totul, după ei poate veni orice. Petrecem mult timp împreună, nu mai fac greșeala pe care am făcut-o la început, de a petrece puțin timp cu ei”, dezvăluia cel care visează să ajungă președintele României.

”Iubim amândoi la fel de mult copiii, dar fiecare cu drumul său. Cu respect reciproc. Viața îți dă multe provocări. Important este să le faci față cu demnitate și cu gândul la îngerași”, a răspuns Alexandru Cumpănașu.