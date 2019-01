Milo Ventimiglia, desemnat “Bărbatul anului” 2019 din partea Universităţii Harvard

Actorul Milo Ventimiglia, star al serialului de succes „This is Us”, va primi titlul de „Bărbatul anului” pe 2019 – Hasty Pudding Man of the Year – din partea secţiei de teatru a Universităţii Harvard, într-o ceremonie fastuoasă care parodiază un obicei ce datează din secolul al XVIII-lea.

În vârstă de 41 de ani și nominalizat de două ori la premiile Emmy, Milo Ventimiglia va primi acest titlu insolit cu ocazia unei parade anuale, ce va fi organizată în Cambridge, Massachusetts, pe 8 februarie, potrivit apnews.com. Starul, care a jucat și în serialul „Fetele Gilmore/ Gilmore Girls”, în perioada 2001 – 2006, precum și în „Heroes”, a fost ales pentru „contribuția semnificativă la dezvoltarea filmului și televiziunii”, potrivit organizației. Anul trecut și anul acesta, Milo Ventimiglia a fost premiat de Sindicatul actorilor americani pentru rolul din serialul „This is Us”.

Membrii asociaţiei Hasty Pudding Theatricals de la Harvard acordă în fiecare an titlul de femeia, respectiv bărbatul anului, unui artist care s-a remarcat nu numai la Hollywood, ci şi pe scena de teatru sau în alte domenii.

Clubul Hasty Pudding de la Harvard, fondat în 1795, reprezintă cea mai veche trupă de teatru de amatori din Statele Unite ale Americii. Câştigătorii primesc o oală de budincă aurită, o tradiţie care datează din 1795, când 21 de studenţi de la Harvard au stabilit ca fiecare membru al noului club să aducă „o oală de budincă de cereale” la întâlnirile lor.

Titlul de „Femeia anului” pe 2019 i-a fost atribuit actriţei și regizoarei Bryce Dallas Howard, care va primi acest trofeu în cadrul unei ceremonii ce va avea loc joi. Anul trecut, au fost astfel onorați actorii Mila Kunis și Paul Rudd.

Printre câştigătorii din anii anteriori ai acestui premiu, instituit în 1951, se numără actriţele Marion Cotillard, Meryl Streep, Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor, Julia Roberts, Jodie Foster, Meg Ryan, Halle Berry, Catherine Zeta Jones, Charlize Theron, Scarlett Johansson şi actorii Kiefer Sutherland, Christophher Walken, Richard Gere, Clint Eastwood, Tom Cruise, Robert De Niro, Harrison Ford, Steven Spielberg, Anthony Hopkins, Bruce Willis şi Ben Stiller.