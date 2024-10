Raluca Turcan, ministrul Culturii, ar fi putut avea o carieră de succes și în muzică. A crescut într-o familie în care latura artistică a fost apreciată, iar talentul nativ a determinat o parte dintre rude să își valorifice pasiunea, devenind astfel muzicieni, instrumentiști sau soliști de operă. Mama Ralucăi Turcan a fost profesoară de matematică, însă adora muzica și obișnuia să cânte la vioară. La rândul ei, copila de la acea vreme a studiat pianul de la vârsta de 5 ani, mergând la competiții naționale și internaționale. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Ministrul Culturii ne-a povestit ce a determinat schimbarea traiectoriei profesionale, dar și că, în prezent, pianul continuă să fie oaza ei de relaxare.

Raluca Turcan recunoaște că de mică a fost studioasă. Pe lângă pian, printre materiile ei preferate se numărau matematică, informatica, limba franceză. Nu este de mirare că a luat 10 pe linie la bacalaureat.

Raluca Turcan: “Pasiunea pentru muzică mi-a marcat copilăria. De pe la 5 ani am început să studiez pianul”

CANCAN.RO: Ce amintiri aveți din copilărie? Care erau jocurile preferate?

Raluca Turcan: Am avut o copilărie fericită, într-o familie care aprecia și cultiva muzica, spiritul liber și rigoarea deopotrivă. Este un univers pe care îl regăsesc mereu în detalii și lucruri simple de care îmi amintesc cu drag. Am copilărit într-o familie de profesori, foarte apreciați. Părinții mi-au fost și continuă să-mi fie un model pentru modul în care s-au dedicat profesiei lor, pentru valorile pe care mi le-au transmis și pentru că am avut parte de dragostea, înțelegerea și ocrotirea lor, de exemplul relației lor foarte frumoase.

Pasiunea pentru muzică mi-a marcat copilăria. Studiam continuu la pian. Câteodată, îi invidiam pe ceilalți copii pentru faptul că ei aveau timp să se joace. Îmi amintesc apoi vacanțele, pentru mine, copilul de atunci, un adevărat paradis. Pentru noi, perioadele de relaxare erau de regulă în vacanțe, pe care le făceam de fiecare dată în locuri minunate din țară. Era unul dintre cele mai așteptate momente, pentru că se strângeau bănuți timp de un an întreg, pentru cel mult 7-10 zile de concediu.

Raluca Turcan: “Mama a cântat la vioară, deși a fost profesoară de matematică”

CANCAN.RO: Având în vedere că părinții dumneavoastră erau profesori, cât de stricți au fost în privința studiilor? Care erau materiile preferate?

Raluca Turcan: Părinții nu au fost stricți cu mine în ceea ce privește studiul și rezultatele la școală. Nu era nevoie! De mică mi-a plăcut să studiez și am fost preocupată de școală, pian, matematică, informatică, limba franceză. Am convingerea că părinții sunt cei care m-au inspirat și m-au atras către cunoaștere. Știau că nimic nu merge cu forța, că tot ce este important se realizează din convingere, cu muncă și pasiune. De altfel, am promovat Bacalaureatul cu nota 10 pe linie. Chiar și după ce am plecat de acasă, la facultate, am învățat, fără să mă oblige cineva.

CANCAN.RO: Cum v-ați descoperit pasiunea pentru pian? De la ce vârstă cântați?

Raluca Turcan: Că tot vorbeam despre oameni care te inspiră și îți sădesc în suflet dragostea pentru un anumit lucru. În familia mea s-a iubit și se iubește mult muzica. Mama a cântat la vioară și dragostea pentru muzică i-a rămas în suflet, deși, în activitatea profesională de mai târziu, a fost profesoară de matematică.

De pe la 5 ani am început să studiez pianul. Puneam pasiune, ambiție. Aveam și talent, mi s-a spus. Nu sțiu dacă aveam talent la nivelul cerut de o mare carieră în domeniu, însă, compensam cu foarte multă muncă, foarte mult exercițiu. Aveam zile in care stăteam ore întregi în fata pianului, până îmi ieșea un portativ așa cum voiam.

Raluca Turcan: “Nu am avut nici încurajările care ar fi trebuit pentru a urma o carieră muzicală”

CANCAN.RO: Ați făcut performanță, participând la diverse festivaluri inclusiv în străinătate. Ce v-a determinat să încheiați călătoria muzicală pe marile scene la vârsta de 13 ani ? A fost o decizie spontană sau ați fost dezamăgită de anumite situații?

Raluca Turcan: Am avut șansa de a participa la competiții de pian, naționale și internaționale, în primul rând pentru că am avut o profesoară de pian excepțională, care nu doar ne-a învățat, ci a reușit să ne facă să iubim pianul, să ne dorim să participăm la competiții și să fim tot mai buni. De asemenea, părinții m-au susținut. Fără sprijinul lor, nu s-ar fi putut! Pentru că participarea la competiții înseamnă cheltuieli pentru deplasări și acest efort financiar a fost susținut de familia mea.

Am renunțat la dorința de a urma o carieră muzicală în anii de după căderea regimului comunist. Era o lume nouă, care venea și mă găsea chiar la vârsta adolescenței, o vârstă a dorinței de libertate, când ești foarte deschis către nou, către altceva. Destinul multora dintre noi s-a schimbat atunci. Oportunitățile uriașe pe care le aducea libertatea, democrația și entuziasmul acelor clipe m-au determinat să-mi doresc o carieră la București. Simțeam că scopul meu este acela de a face lucruri importante.

Este drept că, la acel moment, nu am avut nici încurajările care ar fi trebuit pentru a urma o carieră muzicală. Dimpotrivă. Mare parte dintre rudele mele care sunt muzicieni, instrumentiști sau soliști de operă, îmi spuneau că muzica este un domeniul în care este foarte greu să răzbești, mai ales dacă te-ai născut într-un capăt de țară.

Dacă îmi amintesc foarte bine, eram în clasa a șaptea. Deși continuam să studiez pianul și am avut chiar un concert de adio, am decis să merg pe filiera matematică-informatică. Nu a fost o alegere ușoară, dar a fost ușurată de cealaltă latură moștenită din familie – rigoarea, precum și de entuziasmul spiritului de schimbare al acelor timpuri. Apoi, totul a venit într-o succesiune firească. Am dat examen la Academia de Studii Economice din București, unde am absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale.

Raluca Turcan: “Dragostea pentru muzică mi-a rămas în suflet. Pianul este un sprijin real pentru mine”

CANCAN.RO: Ați păstrat pianul? Obișnuiți să îi cântați fiului dumneavoastră? Eric ce talente are?

Raluca Turcan: Evident că l-am păstrat. Precum mamei mele, dragostea pentru muzică mi-a rămas în suflet. Pianul este un sprijin real pentru mine. Atunci când îmi este greu, când sunt supărată sau descurajată, îmi iau o pauză și cânt. Credeți-mă că funcționează de fiecare dată. Mă vindecă de tot și de toate.

Mi-am dorit foarte mult ca Eric să urmeze pianul. Știți, și părinții mai greșesc! Uneori mă gândesc că port o parte din vină pentru faptul că nu a ales să studieze pianul. Spun acest lucru pentru că mi-am dorit ca, de mic, el să studieze la fel de riguros ca mine. Poate că nu am înțeles că, la vârsta lui, fiind băiat, avea un alt ritm.

Acum, însă, adolescent fiind, sunt plăcut surprinsă că descoperă, de la o zi la alta, frumusețea deosebită a muzicii.

CANCAN.RO: Fiul dvs de ce domeniu este atras?

Raluca Turcan: Deocamdată este preocupat de mai multe domenii. Și eu și soțul meu îl susținem, așa cum ne-au susținut și pe noi părinții noștri. Mai mult decât atât, încercăm să-l sfătuim și să-l sprijinim să meargă spre o carieră potrivită lui. Să facă ceea ce-i place cel mai mult. Cred că asta este cheia succesului fiecăruia.

Foto: Arhivă personală Raluca Turcan

