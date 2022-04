Ministrul Muncii a făcut anunțul despre majorarea pensiilor mici: ”Este neconstituțional şi nelegal”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a fost întrebat dacă nu ar putea fi majorate pensiile mici. Oficialul de la Muncă a răspuns că pensiile nu pot fi mărite diferențiat, acest lucru fiind neconstituțional. Cum și-a motivat acesta răspunsul negativ?

Marius Budăi a fost prezent, miercuri seară, în cadrul unei emisiuni TV. Acolo, ministrul Muncii a fost întrebat de o pensionară dacă ar putea majora pensiile mici, el afirmând că acest lucru nu este posibil.

Marius Budăi: ”Suntem în perioada de discuții”

Ministrul Muncii a mai declarat că la acest moment se află în perioada de discuții cu Comisia Europeană, referitoare la pensiile mici și la aducerea unor noi măsuri în ceea ce le privește.

”Este neconstituţional şi nelegal să mărim pensiile diferenţiat pentru că am încălca principiul contributivităţii, dar pentru pensia minimă am majorat-o cu 25% de la 1 ianuarie. Pentru pensiile mici avem aceste măsuri care se vor aplica până la sfârşitul de an, din două în două luni, vor intra în vigoare din iunie, se vor face imediat cum există posibilitatea, plăţile, nu va exista să nu se plătească şi să fie prinsă şi luna iunie, indiferent când se va face plata.

Suntem în perioada de discuţii cu Comisia Europeană, ne închidem pe majoritatea discuţiilor, deci nu există probleme aici”, a declarat Marius Budăi, în timpul emisiunii.

Mai mult, oficialul de la Muncă a fost întrebat de un alt pensionar dacă ar putea trăi cu suma de 1.700 de lei pe lună. Iar el a răspuns că nu ar putea.

”Nu. Este aceeași întrebare pe care eu am adresat-o în deschiderea discuţiilor cu Comisia Europeană atunci când am justificat de ce strig de nebun, spuneau unii, că 9,4 nu este suficient. Am întrebat tranşant, direct, ferm, fără niciun fel de ezitare, pensia minimă este 200 de euro, salariul minim este 300 de euro, dragii mei comisari, dragii noştri europeni, aţi putea trăi cu 200 sau 300 de euro pe lună? Au pus capul jos şi au recunoscut că nu ar putea trăi cu aceşti bani”, a răspuns Marius Budăi, la Antena 3.

