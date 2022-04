Vești importante pentru pensionari! Marius Budăi a făcut anunțul în direct, la TV

Marius Budăi, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a anunțat că este “adeptul unui dialog social” cu privire la noua lege a pensiilor. Potrivit acestuia, s-a creat, în acest sens, un parteneriat între Guvern, Comisia Europeană și Banca Mondială.

Marius Budăi susține că doar în acest mod drepturile care care au muncit aproape toată viața vor fi respectate.

“Sunt adeptul unui dialog social. Chiar dacă nu vom putea îndeplini toate cerințele sindicatelor, eu cred mult în dialog. Am creat un parteneriat între guvern, Comisia Europeană și Banca Mondială. Am solicitat public partenerilor sociali să vină și ei în această reformă. Din toate aceste idei vrem să asigurăm și sustenabilitate, dar să ținem cont și de un drept al omului de a avea o viață liniștită după o altă viață în care ai contribuit și ai muncit”, a declarat Marius Budăi.

Marius Budăi, anunț important pentru pensionari. “Suntem la 2.3 milioane de dosare”

Ministrul Muncii și Protecției Sociale a precizat că procesul de 9.4% din PIB nu trebuie să reprezinte un obstacol.

“Solicităm flexibilizare, una dintre aceste solicitări a fost flexibilizarea acestui procent de 9,4% din PIB. Nu trebuie să reprezinte acest procent un zid pentru o eventuală evoluție mai bună a veniturilor. Când am ajuns în ministerul Muncii am cerut și eu un document care să îmi arate justificarea acestui procent. Suntem la 2,3 milioane de dosare introduse în sistemul electronic. Toate aceste lucruri sunt prevăzute acolo astfel încât atunci când terminăm asistența tehnică și când avem această lege a pensiilor îmbunătățită, eu nu vreau să vorbesc încă de o nouă lege”, a mai spus ministrul.

“Nu este o lege a PSD”

Potrivit lui Marius Budăi, noua lege a pensiilor și asigurărilor sociale va fi adoptată până la finalul lui 2022, conform asumării făcute în PNRR. Ministrul Muncii a mai precizat că legea nu este inițiativa social-democraților, fiind creată de el împreună cu specialiștii economici de la Casele Județele de Pensii.

“În momentul când am intrat la guvernare, am avut câteva linii roşii sub care nu am vrut să trecem, una dintre ele a fost acel pachet social implementat în ianuarie şi a doua a fost legea salarizării şi cea a pensiilor. Am scris foarte clar în programul de guvernare că nu renunţăm la Legea 127. Mi se solicită de tot mai mulţi directori de Case de pensii din ţară să nu renunţ la această lege, pentru că am explicat foarte clar şi eu şi colega mea, Olguţa Vasilescu, că nu este neapărat o lege a PSD. Este o lege făcută de noi, gândită în prima fază de noi, iar eu provin dintr-o Casă de pensii, am fost director la Casa de pensii Botoşani, e făcută cu fiecare specialist din fiecare Casă de pensii judeţeană”, a mai spus Marius Budăi.