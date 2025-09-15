Acasă » Știri » Ministrul Muncii promite sprijin financiar consistent! Câți bani se vor da lunar pentru mame

De: Mirela Loșniță 15/09/2025 | 14:22
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat programul de relansare economică al PSD axat pe domeniul muncii. Printre măsurile anunțate se regăsesc: creșterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, acordarea unei subvenții lunare de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă, precum și primul loc de muncă pentru tineri.

Ministrul Muncii a prezentat luni, o nouă componentă din programul de relansare economică al PSD, arătând că acest program are trei obiective concrete.

Ministrul a mai specificat că Primul loc de muncă se referă la „o şansă pe care fiecare tânăr o merită pentru a avea acces la un loc de muncă, un loc de muncă bine plătit şi un loc de muncă pe o perioadă nedeterminată, adică un loc de muncă ce poate şi trebuie să ofere stabilitate”.

„Primul este acela de a sprijini lucrătorii din România şi oamenii în căutarea unui loc de muncă. Al doilea obiectiv este să sprijinim companiile. Evident, este vorba despre companiile care au nevoie să angajeze noi oameni în activitatea lor. Şi, evident, toate aceste lucruri înseamnă sprijin pentru o economie dezvoltată just. Aici Partidul Social Democrat vine cu o propunere care poate să aibă până la 28.000 de beneficiari anual, tineri care nu sunt încadraţi în nici o formă de învăţământ, care eventual au terminat studiile, tineri care nu sunt încadraţi în nici o altă formă de pregătire profesională şi tineri care nu au mai avut niciodată un loc de muncă. Aşadar, primul loc de muncă la aceste lucruri se referă”, a spus ministrul Muncii.

Florin Manole a mai precizat că nu se propune folosirea de buget național, întrucât, în prezent există suficiente fonduri europene care pot fi utilizate din programul „Educație și Ocupare”.

„E foarte important de subliniat şi faptul că prin acest nou program, noi propunem să acordăm acest beneficiu, adică 1.000 de lei pentru fiecare dintre primele 12 luni şi 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni în care aceşti tineri sunt păstraţi la locul de muncă, să oferim aceşti bani direct tinerilor, printr-o convenţie făcută cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă din fiecare judeţ”, a anunţat Manole.

Potrivit ministrului Muncii, acest program are un obiectiv de peste 5.000 de tineri anual, între 16 și 35 de ani.

„Este genul de program pentru a cărui funcţionare colaborarea cu companiile private, colaborarea cu entităţile de formare, ucenicie, este extrem de importantă, deci toată lumea ar trebui să aibă ceva de câştigat: tinerii care învaţă o meserie şi care sunt sprijiniţi în acest demers, companiile care au nevoie de lucrători şi comunitatea locală care evident prosperă atunci când există locuri de muncă şi există taxe locale plătite”, a explicat ministrul.

Florin Manole a mai spus că un program deosebit de important este cel referitor la sprijinul pentru mame.

„Tema demografie este una importantă în Europa, este una extrem de importantă şi în România. Îmbătrânirea populaţiei este o preocupare peste tot în lume şi atunci Partidul Social Democrat consideră de cuvinţă să încurajeze cât de mult se poate, cu toate resursele disponibile, inclusiv mamele cu mai mulţi copii care vor să se întoarcă în piaţa muncii. Aici evident că nu este vorba doar despre stimulente pe care poate îşi propune să le ofere prin Ministerul Muncii şi prin politici publice Partidul Social Democrat, dar este vorba şi despre servicii. Vă spun asta ca un om care are un copil în grădiniţă şi ştie ce înseamnă nevoia de a avea cu cine să laşi copilul atunci când mergi la serviciu sau când serviciul e într-un program decalat faţă de programul din zona de asistenţă pentru copii. Ei bine, pentru aceste mame, mame singure şi nu numai, avem în vedere acordarea unei subvenţii lunare de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni cu condiţia ca raportul de muncă să continue cel puţin încă 18 luni după expirarea acestei facilităţi, acestui stimulant”, a spus ministrul.

