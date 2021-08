Minunea vine din Moldova: „Trebuie să continuăm pe acelaşi drum!”

FC Botoşani rămâne neînvinsă în Liga 1 și după cea de-a patra rundă a acestui sezon competițional. Formația pregătită de Marius Croitoru s-a impus cu 2-1 pe teren propriu în fața celor de la UTA Arad.

Primul gol al moldovenilor a venit în minutul 61, când Petar Petkovski, a marcat cu o lovitură de cap după o centrare de pe dreapta a lui Christopher Braun. Elevii lui Croitoru și-au majorat diferența pe tabela de marcaj în minutul 73 prin Hervin Ongenda care a transformat în min. 73 un penalty obţinut de Mihai Roman.

Ioan Hora a redus din handicap în al doilea minut de prelungire, după o eroare a lui Alin Şeroni, partida terminându-se cu scorul de 2-1.

„Trebuie să continuăm pe acelaşi drum, mult mai serios, mult mai mult de muncă. Ei trebuie să înţeleagă că tot ce am făcut până acum este mai mult o obligaţie decât ceva la care trebuie să ne bucurăm tare mult. La pauză am vrut să încerc şi alt profil de joc. Am încercat să joc cu jucători de viteză, aveam nevoie de viteză între linii, să jucăm cu jucători mici şi rapid. Ne-a ieşit, de fapt le-a ieşit lor, pentru că ei sunt cei mai importanţi din club. Îmi doresc să avem cât mai multe victorii, dar cel mai important este ca atunci când se va trage linie noi să fim în primele şase. Ar fi o bucurie imensă, pentru mine, pentru băieţi, pentru familiile lor, pentru club. Suntem clubul care a pierdut cei mai mulţi jucători în această vară, dar reuşim iată să aducem jucătorii care trebuie. Orice meci este de 50/50. Orice meci este greu, fiecare punct contează enorm. Aşa că ne aşteaptă o deplasare şi un meci tare greu”, a declarat Marius Croitoru, antrenorul principal al moldovenilor.

FC Botoşani are trei victorii consecutive în acest campionat şi a acumulat 10 puncte. De partea cealaltă, UTA se află la prima înfrângere și are 5 puncte în clasament.