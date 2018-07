Mirabela Dauer, în lacrimi la TV: ”Dumnezeu m-a atenționat și eu nu am mers”

Mirabela Dauer a vorbit deschis despre perioada grea prin care a trecut. Îndrăgita cântăreață a fost operată la rinichi și a mărturisit că a fost norocoasă. (Promotiile zilei la monitoare )

În urmă cu câteva luni, Mirabela Dauer a fost operată la rinichi. Printre lacrimi, artista a mărturisit că este fericită deoarece Dumnezeu a ajutat-o să treacă, cu bine, peste această încercare.

„Recuperarea e mai grea, eu am spus-o: aveţi grijă de voi. Sunt o persoană care de două ori pe an îşi face analizele. M-a lovit trenul, m-a lovit și nu m-a omorât, am fost foarte puternică şi Dumnezeu a fost cu mine, acum puteam să nu mai fiu aici în platou. Nu am vrut să plec în vacanţe, Dumnezeu m-a atenţionat şi eu nu am mers în vacanţă, am stat să îmi fac nişte investigaţii. Acum mă bucur de orice. Viaţa e aşa de frumoasă şi e păcat să o pierzi aiurea, din prostia noastră. Nu există nu am timp” a declarat Mirabela Dauer în cadrul unei emisiuni TV.

Mirabela Dauer are probleme cu banii

Mirabela Dauer are probleme cu banii

Mirabela Dauer nu trece prin cea mai bună perioadă a vieții ei. După operația pe care a suferit-o la rinichi, artista întâmpină acum și probleme financiare. Alexandru Arsinel s-a oferit s-o ajute pe Mirabela Dauer cu o colaborare în spectacolul "Un Cântec, o Glumă", unde a fost invitată.

Invitația vine într-un context destuld e delicat pentru artistă. Acum aproape două luni medicii i-au găsit o formațiune tumorală incipientă, și au supus-o unei intervenții chirurgicale în urma căreia i-au extirpat un rinichi. Și Arșinel a fost supus unui transplant de rinichi, în urmă cu mai mulți ani.

Prieten de zeci de ani al cântăreței, Alexandru Arșinel i-a întins o mână de ajutor Mirabelei Dauer. Recent, cântăreața a anunțat că, în ciuda operației, este totuși în formă: „Pe toți cei care își doresc să mă contacteze pentru colaborări, indiferent de natura lor, îi rog să mă contacteze PERSONAL! NU am manageri, impresari, producători sau reprezentanți. Aceasta este pagina mea oficială de Facebook și, totodată, modalitatea prin care puteți lua legătura direct cu mine pentru orice tip de colaborări, evenimente sau apariții media!".