Mircea Badea, criză de râs după ce a văzut ce s-a întâmplat în Caracal: “Nu e nimic mai tare”

Prim-procurorul Cătălin Zăvoianu a fost audiat la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), iar după ce a ieșit din clădire a fugit de jurnaliștii care doreau să-i adreseze întrebări. Imaginile au făcut ”deliciul” publicului, iar Mircea Badea nu a putut rata ocazia de a analiza, în stilul caracteristic, întâmplarea.

Mircea Badea a spus că imaginile prezentate sunt ”dramatice”, însă – totodată – și amuzante. Mai mult, Badea nu s-a ferit să lanseze și acuzații dure către cei care anchetează crimele de la Caracal, manifestându-și scepticismul în legătură cu finalizarea anchetei.

”Imaginile sunt dramatice, ştiu, ştiu, dar şi foarte amuzante. Eu am râs mult. A ieşit procurorul vieţii, procuror-şef la Caracal, de la marea secţie de investigare a posibililor infracţiuni din justiţie. Apropo, întrebarea rămâne: ei, vreodată, în viaţa asta finalizează şi ei un dosar, ăştia de la secţia lu’ peşte-prăjt, că am înţeles, audiază de zici că sunt din ăştia, public plătit să audieze. Nu ştiu dacă vor finaliza vreodată în viaţa asta vreun dosar, dar a ieşit procurorul vieţii. Ceea ce mă omoară, este că fugea cu foaia în dreptul capului (…) Nu există nimic mai tare pe planeta Pămânut. Eu nu am văzut ceva mai tare!”, s-a amuzat Mircea Badea, conform antena3.ro.

“Mă scuzaţi, nu dau declaraţii”

“Mă scuzaţi, nu dau declaraţii”, au fost singurele declaraţii ale prim-procurorului Parchetului Judecătoriei Caracal, Cătălin Zăvoianu. Acesta a fugit tot drumul de jurnaliştii care încercau să obțină de la el informații referitoare la audiere.

Cătălin Zăvoianu a fost audiat aproximativ cinci ore la Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) pentru a fi audiat în dosarul privind maniera cum procurorii şi poliţiştii au instrumentat cazul Caracal. Procurorii Secţiei pentru anchetarea magistraţilor au deschis un dosar in rem în cazul Caracal, faptele cercetate fiind abuz în serviciu, privind modul cum oamenii legii au instrumentat dosarul.