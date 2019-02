Mircea Badea, dezvăluiri de ultimă oră. A spus adevărul despre bătaia încasată de la Tedi

După ce a fost pus la pământ, în doar cinci secunde de Tedi, Mircea Badea face dezvăluiri de ultimă oră și spune adevărul despre bătaia încasată. Prezentatorul TV mărturisește că nu are nimic să le reproșeze organizatorilor, deoarece el avea aviz de la medic și în afara de asta, nu are nicio problemă medicală.

„Băi, nene, mai terminați cu istericalele și băgatul capului în poză. Organizatorii sunt absolut ok și n-am nimic să le reproșez. N-am spus absolut nimic înainte, nu intenționam să spun nici după, dar mă forțează istericii care și-au găsit o ocupație.

Nu sunt genul care să cer voie, aprobare, confirmare nimănui. Au fost respectate toate regulile, am avut viză medicală rezultată în urma unui control detaliat. S-a întamplat practic nimic în urma unei lovituri norocoase. Sunt ok, fac emsiuni live radio/tv de a doua zi.

M-am înscris ca orice altă persoană într-o competiție bine organizată. Și cu asta, basta. Organizatorul și domnul Cristian Iordache și-au respectat toate înțelegerile luate de comun acord. Lasați-i în pace!

Iar eu personal nu dau doi bani găuriti pe «grija» sau «îngrijorarea» isterică manifestată de ipocriți. Fiți bărbați, hienelor!”, a scris Mircea Badea pe contul său de facebook.

”Nu am văzut un KO cum și-a luat Mircea Badea!”

Altfel, după meci, Teodor Emi și-a dat seama că l-a luat prea în serios pe Mircea Badea și lămurește situația cu privire la KO-ul pe care prezentatorul Tv l-a resimțit. ”Efectul loviturii asupra lui a fost destul de puternic. A fost un KO foarte puternic și, sincer, chiar nu vă spun ca să mă pun bine cu el sau să vreau să par eu băiatul bun sau alte chestii… Dar, dacă aș fi știu de dinainte că o să pice atât de rău, l-aș fi ținut. Sincer. Adică, chiar a căzut foarte urât. I-am țintit fix bărbia. El s-a și lăsat un pic și asta a amplificat impactul. Adică el, practic, a dat un pic cu capul în genunchiul meu. Eu am vrut să îi dau cu genunchiul în cap, iar el a dat cu capul în genunchi. Lovitura a fost cam de nota 9,5. Eu am dat cam de 8, mai ales că forța e mai mare la corp decât la cap, dar având în vedere că el a dat cu capul în genunchi, de la 8 s-a ridicat cam la 9,5. Nu am stat să îl număr, eu vorbeam cu elevul meu care stătea cu mine la colț, mă uitam prin sală, nu am stat să număr. Dar, cred, după ce am văzut filmarea, cred că a stat 5-10 secunde, a stat sigur. După aceea, este normal să nu te lase (să te ridici, n. red.), ar fi fost chiar o crimă să îl lase. S-ar fi putut ridica foarte greu și vă dați seama că nu mai era în stare de nimic. Deci el nu mai era în stare să continue meciul sub nicio formă. Putea să aibă urmări foarte grave… (…) Când l-am văzut leșinat, căzut, am fost uimit. Am fost uimit de efectul loviturii, chiar nu mă așteptam. Din experiența mea de 18 ani de arte marțiale nu am văzut un KO cum și-a luat Mircea Badea, să cadă cu capul așa… Dacă era să știu dinainte, chiar l-aș fi prins”, a explicat Teodor Emi.