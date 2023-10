Mircea Bravo a lăsat-o acasă pe soție și s-a afișat la brațul unei alte femei pe covorul roșu al filmului său: “E un test pentru relația noastră!”

Filmul „Nuntă pe bani” este prezent în cinematografele din toată țara, începând cu data de 10 octombrie. Capodopera cinematografică „orchestrată” de Mircea Bravo urmărește povestea unui cuplu, înglodat în datorii, care se vede forțat să își organizeze propria nuntă pentru obținerea de foloase materiale. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, protagonistul a oferit un interviu de senzație, în care a vorbit despre cât este de dificil să stârnești râsul unui public vast, acțiune similară cu un sport extrem, susține actorul!

Un alt aspect dezbătut de Mircea Bravo în cadrul interviului a fost cel al vieții personale. Soția a rămas la Cluj, timp în care actorul s-a prezentat la brațul colegei de platou pentru avanpremiera de la București. Ce a ieșit și cât de geloasă este partenera de viață a vedetei, aflați în cele ce urmează!

Mircea Bravo și-a lăsat soția la Cluj și s-a prezentat alături de o altă mireasă la premiera filmului „Nuntă pe bani”, din București: „E un test pentru relația noastră!”

CANCAN.RO: O oră și jumătate, ai stat să faci poze cu toată lumea, să fie oficial ca la nuntă…

Mircea Bravo: La nuntă n-am făcut nicio poză. Adică am făcut, dar numai cu soția mea. Aici fac și cu invitații.

CANCAN.RO: E și soția aici cu tine?

Mircea Bravo: Nu, am lăsat-o la Cluj. Georgiana este acasă.

CANCAN.RO: Tu ești cu altă doamnă la braț, probabil de aceea ai lăsat-o acasă, pentru a nu se enerva când te vede cu altă mireasă?!

Mircea Bravo: E un test pentru relația noastră, încă n-am simțit gelozia. Dar eu am o teorie. Nicio femeie nu e geloasă dacă bărbatul nu-i dispus să înșele. Tot timpul m-am uitat la prie. Și eu cum nu vreau să înșel, ea nu este geloasă.

Publicul greu de mulțumit, cel mai mare coșmar al unui producător de film: „E cel mai extrem sport posibil!”

CANCAN.RO: Cum ai reacționa dacă publicul n-ar râde la glumele la care tu crezi că ar stârni amuzamentul?

Mircea Bravo: Să fiu sincer cu tine, am făcut deja o proiecție la Cluj. Am stat un minut, după care am zis că nu mai pot. Și în cinema, m-am dus la baie să stau, auzeam doar râsete. A fost foarte bine, au fost reacțiile cele mai bune, dar eu n-am fost capabil să stau să mă uit cu lumea la film. E cel mai extrem sport posibil. Dacă vă plac sporturile extreme, mai tare decât bungee jumping sau orice, faceți un film, proiectați-l cu 700 de oameni și stați acolo! Te consumă psihic.

CANCAN.RO: Concluzia este că de pe 10 octombrie, „Nuntă pe bani” se vede în cinematografele din toată țara!

Mircea Bravo: Da, și vreau să le spun oamenilor că nu trebuie să vină cu plicul, să stea liniștiți, fără plic, dar cu story!

