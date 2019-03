Mirela de la ”Insula iubirii” se pregătește de nuntă: ”Eu m-am gândit să îi invit și pe cei de la Insulă, pe toți”

Mirela de la ”Insula iubirii” se pregătește de nuntă. Vor fi aproximativ 400 de invitați la marele eveniment, iar bruneta s-a gândit să-i cheme și pe foștii ei colegi de la ”Insula iubirii”.

La începutul lunii martie, Mirela de la ”Insula iubirii” a fost cerută în căsătorie. Totul s-a întâmplat în vacanța din Cuba, acolo unde a mers împreună cu viitorul ei soț. Cei doi au început deja pregătirile pentru marele eveniment și Mirela vrea să-i invite la nuntă și pe foștii ei colegi de la ”Insula iubirii”. (CITEȘTE ȘI: MIRELA DE LA “INSULA IUBIRII”, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE CANCAN.RO A DEZVĂLUIT NOAPTEA DE AMOR DINTRE HANNE ȘI ANDY)

„Noi ne pregătim de nuntă acum. Cununia civilă la Primăria din Dej, iar cea religioasă la acel călugăr care ne-a dat binecuvântare acolo unde l-am găsit, în Vatra Dornei. Mai rămâne acum să ne hotărâm la dată, după post. Iar petrecerea vrem să o facem după post, fără cadouri, fără cinste. Toate după post! Vreau să fie doar prieteni de suflet, apropiați și după calculele noastre sunt deja 400, altfel am avea 1000. Domnișoara de onoare va fi fiica lui Florin. Și prietene dragi. Eu m-am gândit să îi invit și pe cei de la Insula, pe toți. Eu nu le port ură, nu am nimic cu ei.”, a declarat Mirela Banias pentru VIVA!.

Ce spune Mirela despre Ionuț Gojman, fostul ei iubit

Mirela de la “Insula iubirii“ a dat cărțile pe față și a spus tot adevărul despre relația cu Ionuț, fostul ei iubit, cu care a mers să își testeze iubirea la show. Bruneta a mărturisit că a făcut ce a simțit și nu îi pare rău de nimic, deși relația cu Ionuț Gojman s-a încheiat definitiv. Cei doi au rămas prieteni, deși mai au și acum discuții în contradictoriu. (VEZI ȘI: MIRELA DE LA ”INSULA IUBIRII” A DEPUS PLÂNGERE LA POLIȚIE: ”RĂZVAN AL LUI CATY ÎMI TOT SCRIE…”)

„Personal, nu consider că am greşit cu nimic, sau cel puţin, nu văd o greşeală în a te distra şi a te simţi bine, odată ce vezi imagini care îţi confirmă că relaţia ta s-a terminat. Eram în Thailanda, aşa că am vrut să profit de fiecare clipă acolo. Dar până la urmă nici Ionuţ nu a greşit, pur şi simplu şi-a exprimat adevăratele dorinţe.

Nu am reînceput atunci relaţia şi nu va mai fi vorba de asta niciodată. Am rămas în relaţii de prietenie, aşa cum sunt ele, câteodată pline de vorbe bune, alteori de mici certuri, dar în fond, suntem amici”, a spus Mirela despre Ionuț Gojman, fostul său iubit, pentru okmagazine.ro.