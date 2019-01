Mirela Baniaș, una dintre fostele concurente de la “Insula Iubirii”, a făcut primele declarații despre telenovela dintre Hannelore Ulrich și Andi Constantin, după ce CANCAN.RO a dezvăluit că a existat o noapte de amor între cei doi. Focoasa brunetă a adus în discuție și gesturile și discuțiile dintre fosta soție a lui Bogdan Ionescu și ispita controversată de la emisiunea, difuzată de Antena 1.

Mirela de la “Insula Iubirii”, primele declarații după ce CANCAN.RO a dezvăluit noaptea de AMOR dintre Hanne și Andy

Mirela Baniaș, fostă concurentă la “Insula Iubirii”, este cea care a fost cea mai apropiată de Hannelore Ulrich în timpul filmărilor din Thailanda. Spre finalul emisiunii, prietenia lor s-a ruinat. Astăzi, bruneta a acceptat să vorbească despre iubirea pe care Hanne i-o poartă ispitei Andy.

În cadrul unui interviu dat prin telefon la Antena Stars, Mirela Baniaș a declarat: “Chiar cuvintele ei sunt acolo, parcă date de o prietenă sau ceva de genul. Parcă o văd pe ea rosteşte, deci acum chiar cred. Deci, îmi pare rău că s-a minţit atâta timp. Nu-mi venea să cred că ar fi făcut, dar cum am mai zis şi înainte, a minţit, a ascuns tot! Şi asta nu i-a adus cinste. Cred că s-a căsătorit din obsesie, nu ambiţie. O obsesie! Şi-a dat seama că de fapt nu este fericită. Mă bucur că s-a întâmplat acum şi nu a mai tras încă 10 ani, cum am tras-o eu. Tot îi ziceam pe insula: «Vezi să nu ajungi în locul meu» . Toţi ne-am dat seama pe insulă că are sentimente faţă de Andi că o să facă o iubire aşa, numai din obsesia ei. Toată lumea i-a zis, o întreagă echipă i-a zis chestia asta”.

În curând Mirela Baniaș se va căsători cu alesul inimii sale, milionarul Florin Tecar. Iar înainte să îmbrace rochia albă de mireasă, ea îi dorește lui Hanne să fie fericită și să aibă o relație cu ispita Andy. Vă reamintim că, în ciuda flirturilor cu acesta, ea și Bogdan Ionescu s-au căsătorit după ce s-au încheiat filmările pentru “Insula Iubirii”.

“Eu sper să aibă o relaţie cu Andy, îi doresc tot binele din lume! Să fie liniştită şi ea, că de iubit îl iubeşte. Sunt convinsă că are sentimente pentru el. Din câte îl ştiu eu pe Andi, nu cred că o va primi înapoi. Iar Bogdan cred că şi-a atins scopul, părerea mea. Era numai obsesia aia să îl aibă pe Bogdan, să ne arate tuturor că poate, că ea este diva şi că ea reuşeşte”, a mai spus Mirela Baniaș, una dintre fostele concurente de la “Insula Iubirii”.