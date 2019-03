Mirela Vaida a împărtășit vești triste chiar de ziua ei. Ce s-a întâmplat înainte să nască

Astăzi a fost motiv de sărbătoare în familia artistei Mirela Vaida! Ea a împlinit frumoasa vârstă de 37 de ani, însă, aniversarea ei a fost umbrită de două probleme de sănătate, pe care le-a dezvăluit la ceas de seară. Cele două diagnostice le-a aflat de la medici chiar înainte să nască cel de-al treilea copil.

Mirela Vaida, vești triste chiar de ziua ei de naștere

Fosta prezentatoare TV a împărtășit fanilor săi că aniversarea din acest an a fost una specială, însă… destul de neplăcută, pentru atât fiica ei, Carla, cât și fiul său, Vladimir, sunt bolnavi – fetița se luptă cu o enterocolită gastrointestinală, iar băiețelul, bronşiolită de sezon. Cu toate acestea însă, vedeta a reușit să se bucure de atenția primită din partea miilor de fani, care i-au făcut urări.

“Am împlinit 37 de ani!!! O grămadăăă!! ?? Iar aniversarea a fost cu atât mai specială, cu cât am fost țintuiți în casă, între o enterocolită gastrointestinală ( Carla) și o bronșiolită de sezon cu aerosoli incluși ( Vladimir). ?☺️Însă, printre regimuri alimentare impuse, boluri de orez fiert și pâine prăjită, puzzle, desene și reviste de colorat, am reușit să citesc toate mesajele voastre și să mă simt cu adevărat specială!! Vă mulțumesc pentru fiecare gând și urare și vă îmbrățișez pe rând, pe fiecare!! ???? #mirelavaida #36weekspregnant #motherof3 #anniversary #happybirthdaytome ????”, a scris Mirela Vaida pe pagina ei de Instagram, unde a pus o poză în care are un superb buchet cu flori.

Printre sutele de mesaje primite de sărbătorită se numără și următoarele trei: “La mulți ani! Îți urez multă sănătate și naștere ușoară???”, “La mulți ani fericiți și binecuvântați cu tot ceea ce vă doriți??????❤️❤️❤️!!”, “La mulți ani! Felicitări pentru tot ce ai realizat!”.

Mirela Vaida, fostă moderatoare a emisiunii “Totul pentru dragoste – La bine și la greu”

Mirela Vaida s-a născut pe 16 martie 1982 în Târgu Frumos. Ea este actriță, cântăreață de muzică populară și prezentatoare. De-a lungul carierei sale în televiziune, vedeta a fost la cârma show-ului “Mireasă pentru fiul meu”, iar ulterior, s-a ocupat de quiz-show-ului matrimonial “2k1” și, în același timp, de “Acces Direct” – începând cu 3 aprilie 2017. Și asta după ce Simona Gherghe a intrat în concediu prenatal. În 2018, ea a prezentat emisiunea “Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, care rulat pe Antena 1. Iar spre sfârșitul lunii ianuarie, proiectul de la INTACT s-a sfârșit, astfel că Mirela Vaida a rămas fără jobul de moderatoare TV. Artista și soțul ei, Alexandru Vaida, mai au doi copii: Carla și Vladimir.