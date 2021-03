Mirela Vaida, în lacrimi în fața Poliției. Vedeta face plângere după atacul din platoul emisiunii 

Mirela Vaida a ajuns în urmă cu doar câteva momente la secția de Poliție pentru a depune plângere împotriva atacatoarei sale. Vedeta TV a vorbit printre lacrimi despre incidentul din timpul emisiunii Acces Direct și despre faptul că se teme pentru viața ei.

Prezentatoarea de la Acces Direct a făcut declarații cu lacrimi în ochi, în fața jurnaliștilor. Mirela Vaida spune că acum, mai mult ca oricând, se teme pentru viața ei și tocmai de aceea vrea să-i lase pe oamenii legii să-și facă treaba.

„Nu mă simt bine, vă dați seama. Sunt pentru prima dată aici, că-mi vine să și plâng. Nu am mai fost niciodată să depun o plângere și nu am mai trecut prin așa ceva. Am zis că o să fiu puternică, dar cred că emisiunea de astăzi va fi una grea pentru mine. Mi-au spus colegii că avem imaginile de pe camera de luat vederi și cred că va fi destul de greu să o duc. Da, primesc amenințări multe și o să înaintez plângere penală și pentru asta, adică primim foarte multe amenințări și în mediul online și nu le luăm în serios pentru că toată lumea își permite să facă și să spună orice.”, a spus Mirela Vaida.

Mai mult decât atât, Mirela Vaida a recunoscut și faptul că de-a lungul timpului a tot primit mesaje de amenințare, dar nu le-a luat în seamă. După incidentul petrecut pe 19 martie, vedeta vrea să depună plângere penală împotriva celor care-i vor răul.

”Trăim într-o lume în care religia urii devine deja un mod de viață. Ne imaginăm că dacă putem zice orice oriunde despre persoanele publice suntem un fel de dumnezei și avem drept de viață și de moarte asupra lor. Pot să înțeleg că fiecare e liber să scrie și să facă ce vrea, dar în momentul în care lucrurile trec din viața virtuală în cea reală și oamenii vin cu pietre la propriu asupra ta, lucrurile devin grave și trebuie să facem un demers în acest sens.”, a mai declarat Mirela Vaida.

Mirela Vaida: „Atacatorul a acționat la pont”

În ceea ce privește felul în care femeia a reușit să pătrundă în platoul emisiunii, vedeta nu-și poate explica acest lucru și nici nu a vrut să comenteze asupra acestor detalii prea mult.

„De când sunt la Acces Direct noi nu avem public. Eu am fost și acum 4 ani, nu există. Nu știu cum a ajuns acolo, nu înțeleg cum o femeie care are probleme psihice poate să ajungă acolo la ora la care începe emisiunea. Să știe unde, să știe intrarea, traiectoria, sunt foate multe semne de întrebare, eu cred că a acționat la pont. Asta îmi este mai grav, nu știu cine ar fi putut-o trimite.”, a mai spus prezentatoarea TV.

În cazul în care se va dovedi că femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida avea discernământ , femeia de 40 de ani din Iași riscă să stea ani buni în spatele gratiilor. Potrivit oamenilor legii, aceasta ar avea grave probleme de sănătate și era internată la Spitalul de psihiatrie ”Alexandru Obregia” din Capitală.

