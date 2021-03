Mirela Vaida, prima apariție la Acces Direct după ediția în cadrul căreia a fost la un pas să fie ucisă: “Când sunt atacată, și viața copiilor mei e în pericol” | FOTO

Mirela Vaida nu și-a putut stăpâni lacrimile în cadrul ediției de azi de la “Acces Direct”, fiind prima apariție după trauma suferită în urmă cu trei zile. Prezentatoarea nu s-a ocupat singură de emisiune, ci împreună cu jurnalistul Adi Velea, care a stat lângă ea. Îndrăgita vedetă de la Antena 1 a lansat mai multe întrebări specialiștilor care au tratat-o pe atacatoarea sa cu câteva zile înainte să recurgă la gestul halucianant. În plus, artista a făcut mărturii cutremurătoare despre episodul teribil pe care l-a trăit pe 19 martie 2020.

Mirela Vaida, prima apariție la “Acces Direct” după ce a fost la un pas să fie ucisă

“Vreau să le spun celor de acasă că le multumesc pentru cuvintele de încurajare. Am colegul aici, să mă ajute, el e Adi Velea. Avem cazuri sociale astăzi, multe lucruri pe care le tratăm de fel în emisiune. Iată că un eveniment pe care nu l-am putut anticipa ne face ca azi să gândim totul altfel. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu în fiecare clipă că sunt aici, lângă dumneavoastră, și că am ajuns vineri acasă, lângă copiii mei.

Nu vreau să conving pe nimeni de nimic, mulți oameni cred că ce mi s-a întamplat mie e o făcătură. Nu pot să cred că oamenii spun ca eu și echipa noastră am luat o femeie, bolnavă cu acte, ăsta e adevărul, și am pus-o să se dezbrace și să facă așa ceva. Mi se pare că nu mai e pic de empatie, că s-a dezvoltat religia urii și că noi, persoanele publice, am ajuns ținta lor. Vreau să vă spun că, înainte de a fi o persoană publică, sunt un om obișnuit.

Am și eu familie și este păcat să confundați prezentatorul cu emisiunea sau anumite subiecte care nu vă plac. Noi suntem doar cei care vă prezintă subiecte aduse de alții în redacție. Nu suntem Dumnezei, suntem oameni ca voi, dar ne înjurați și ne doriți moartea copiilor noștri. E dorința dumneavoastră faceti ce vreți în mediul online, dar când sunt atacată, și viața copiilor mei e în pericol, nu pot să tac, trebuie să mă apăr. Am trei copii de crescut (…). Cine suntem noi să ne judecăm, să ne omorâm pe stradă, să nu mai avem pic de empatie?”, a declarat Mirela Vaida la începutul ediției de azi, 22 martie 2021, a emisiunii pe care o moderează la Antena 1.

Nu rata: Mirela Vaida, în lacrimi în fața Poliției. Vedeta a făcut plângere după atacul din platoul emisiunii Acces Direct

Mirela Vaida, despre atacatoarea sa: “Diagnosticul: retard. Îmi pare rău pentru necazul ei”

“Problema este că femeia aceasta, dacă într-adevăr e bolnavă psihic, nu va răspunde penal. Îmi pare rău pentru necazul ei. O femeie pe care nu am văzut-o în viața mea și care e clar că are probleme, dar dacă această femeie intră peste oricare dintre dumneavoastră? În metrou, în mașină, în magazin, pe stradă și vă treziți cu un bolovan în cap, atunci? Tot făcătură este? Nici atunci nu credeți că sunt astfel de oameni printre noi? Întrebarea este: dacă această femeie a fost externată acum o săptămână de la Spitalul Obregia, cu diagnosticul retard, din câte am înțeles de la poliție, nu știu mai multe… de ce această femeie, care este pericol social iminent este în libertate? Și de ce mulți oameni ca ea sunt în libertate?”, a spus cunoscuta realizatoare de emisiuni TV.

În timpul declarațiilor făcute astăzi, la scurt timp după ce a pășit în “platoul groazei”, Mirela Vaida a mai menționat următoarele aspecte: “Sigur, nu vorbim de breșa de securitate și de faptul că vi se pare imposibil ca ea să intre în platou… Veți vedea… Platoul nostru are o ieșire direct în parcarea aceea, de la ieșire și până aici sunt cinci metri. Femeia aceea, din punctul meu de vedere, mai ales că avea și probleme, nu cred că putea, singură, să știe că noi avem o intrare separată doar pentru noi, personalul care lucrează aici. Fiindcă singura intrare oficială pe care o știe lumea este cea din față, păzită, asigurată! De unde a știut ea această traiectorie? De unde a știut direcția pentru a veni în platou fix la ora și la secunda în care eu am venit în platou. Aceasta este întrebarea mea… Dacă nu cumva cineva a trimis-o aici, la pont? Din vreo răzbunare? Din… nu știu, legat de un subiect pe care «Acces Direct» l-am tratat. Și atunci noi, care venim doar ca să ne facem meseria, trebuie să plătim cu viața pentru asta?”.

Descoperă și: Cosmina Adam încearcă să depășească episodul traumatizant în care Mirela Vaida a fost la un pas să fie ucisă: “Am preferat să ies din casă”. Unde a mers asistenta de la Acces Direct

Sursa foto: captură video Antena 1