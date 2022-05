Mirela Vaida şi-a pus soţul la „colţ” în direct, în faţa tuturor: „Bărbate…”

Mirela Vaida (40 de ani) și soțul ei, Alexandru, formează un cuplu de 16 ani. Prezentatoarea TV, în cadrul emisiunii pe care o moderează, și-a pus partenerul la „colț” în direct, în fața tuturor, discuția pornind de la un caz pe care îl prezenta.

Mirela Vaida a continuat prezentarea cazului Niculinei, o femeie din județul Buzău care își dorește să demonstreze că soțul ei o înșală. Bărbatul, despre care se spune că nu i-a fost fidel Niculinei, mărturisea că se simte terorizat de aceasta, iar, în urma acestui fapt, Mirela Vaida a ținut să îi transmită soțului ei un mesaj, în direct.

Fără să stea pe gânduri, prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” i-a transmis soțului: ”Bărbate, să-mi mai zici tu mie vreodată în față că ai femeie rea de gură. Tu să-mi mai zici mie vreodată că ai nevastă rea. Iată, că se poate și altfel”.

Mirela Vaida a avut parte de o surpriză din partea soțului

Recent, Mirela Vaida a împlinit vârsta de 40 de ani. Iar, pentru a marca schimbarea prefixului, soțul ei, Alexandru, i-a făcut un cadou frumos! Prezentatoarea de la „Acces Direct” a primit în dar o vacanță de două zile în Istanbul, lucru ce a bucurat-o enorm, având în vedere faptul că îi place mult să călătorească.

„Avem 12 ani de mariaj, plus patru dinainte de nuntă. Sunt 16 ani foarte bine conturaţi, în care am fost aproape de nedespărţit, în care am schimbat vreo trei locuinţe, ne-am mărit familia, am trecut prin multe, dar important e că am fost şi am rămas o echipă”, povestea Mirela Vaida.

Sursă foto: Instagram