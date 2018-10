Miriuță jubilează după victoria din Copou: „Îmi priește aerul în Moldova!”

Vasile Miriuță a obțținut prima victorie pe banca celor de la Hermannstadt. După ce runda precedent, la debutul său pe banca nou-promovatei, a cedat cu scorul de 2-0 duelul cu Astra, Miriuță a câștigat cu Hermannstadt cu scorul de 2-0 duelul din Copou cu Politehnica Iași.

„Îmi priește aerul, m-am simțit bine și la Ceahlăul, cu CFR am câștigat aici în ultimul minut… O partidă bună, băieții au înțeles ce le-am cerut, am fost disciplinați, atitudine bună. O primă repriză bună, a doua mai puțin. Am sperat să le mai dăm un gol pe contraatac, dar e bine și așa. Am avut noroc pe final cu bara lui Cristea. Este o victorie în fața unei echipe bune, dar de mâine trebuie să muncim și mai mult, pentru că ne așteaptă meciuri și mai grele.Noi trebuie să marcăm cel puțin o dată din cele 2-3 ocazii pe care le avem pe meci, că suntem o echipă mică.Nu pot să spun că am adus ceva nou, le-am spus jucătorilor că ei mă ridică, ei mă coboară. Eu zic sa ne ridicăm împreună. Cât există disciplină, putem bate pe oricine! Ar fi păcat ca un oraș ca Sibiul să nu aibă echipă și la anul în Liga 1″, a declarat Vasile Miriuță, la finalul partidei cu Poli Iași.

Pentru Poli Iaşi aceasta a fost cea de-a patra înfrângere consecutivă.

După acest rezultat FC Hermannstadt are 11 puncte, dar rămâne pe locul 13, penultimul în Liga I în timp ce Politehnica Iaşi are 14 puncte și este pe locul 10. Etapa următoare, prima a returului acestui sezon regular, FC Hermannstadt va juca în deplasare la Sg. Gheorghe cu Sepsi în timp ce Poli Iași va juca pe teren propriiu cu Universitatea Craiova.