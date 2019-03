Miriuță optimist înaintea războiului de la Chiajna: „Am încredere în băieți și sunt sigur că ne vom întoarce cu punct sau puncte!”

Vasile Miriuță, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt, s-a arătat încrezător într-un rezultat pozitiv al elevilor săi la Chiajna cu Concordia în duelul care va avea loc astăzi de la ora 18:00 în etapa a II-a a play-out-ului Ligii I.

„Am încredere în băieți și sunt sigur că vor face o partidă bună, că ne vom întoarce cu punct sau puncte de la Chiajna, cu toate că va fi foarte greu. Ne așteaptă un meci foarte greu la Chiajna, pe un teren sintetic. Adi Falub mi-e prieten. E un antrenor foarte bun, organizează bine echipele pe care le antrenează. Chiar dacă e pe locul pe care e, Chiajna are jucători de valoare, mă refer la Gorobsov, la Cristescu, Marc, Albu, Moussa… Concordia a făcut transferuri bune în iarnă, s-a văzut asta și în jocurile pe care le-a disputat, mai ales în egalul obținut cu FCSB. Cu toate acestea, avem șansa noastră și trebuie să ne trezim, să avem altă atitudine, altă determinare. Am încredere în băieți, am avut tot timpul, sunt și ei responsabili, sunt preocupați și sunt sigur că vor face o partidă bună și ne vom întoarce cu punct sau puncte de acolo, cu toate că va fi foarte greu”, a declarat Vasile Miriuță, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt.

Înaintea duelului de astăzi de la Chiajna, FC Hermannstadt se află pe locul 5 cu 16 puncte în timp ce Concordia Chiajna este pe locul 8 cu 10 puncte.

Partida dintre Concordia Chiajna- FC Hermannstadt va avea loc astăzi de la ora 18:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.