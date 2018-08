Misha și-a obișnuit deja fanii cu schimbările șocante de look. Artistei îi place să „jongleze” cu imaginea ei și pare că îi stă bine cu orice fel de păr și machiaj. În urmă cu ceva timp, blondina s-a ras în cap și îi stă superb. Mai mult, acum poate să poarte ușor orice perucă își dorește. Misha a postat recent o fotografie cu ea cu părul lung și brunet.

Peruca o schimbă radical pe Misha. Părul lung cu breton, de culoarea abanosului, o prinde perfect pe cântăreață. Artista este neînfricată când vine vorba de schimbări de look și are noroc pentru că îi stă bine cu absolut orice fel de imagine. Fanii au fost uimiți de noul look afișat de Misha și i-au spus că seamănă cu Angelina Jolie, care a purtat o astfel de perucă în filmul „Salt”. (Citește și Misha, surprinsă cu lenjeria intimă la vedere)

„Apariție uimitoare!”, „Super frumoasă”, „Superbă! Te prinde de minune”, „Îți stă bine, chiar foarte bine”, „Ești foarte frumoasă. Îți stă minunat”, „Sosia Angelinei Jolie”, „Semeni un pic cu Angelina”, „Ești atât de frumoasă!”, „WOW!”, „Ești foarte frumoasă, îți stă bine cu orice look”, i-au scris fanii cântăreței.

În urmă cu două săptămâni, Connect-R a anunțat că a divorțat de Misha, fiind separați de mai bine de un an. Cei doi au rămas prieteni, concentrându-se mai ales pe binele fiicei lor, Maya. Chiar dacă s-au despărțit, ei păstrează legătura și au grijă împreună de copilul lor.