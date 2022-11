Misty a ajuns de urgență la spital, după ce a căzut pe scări: „S-a umflat foarte tare și s-a învinețit foarte tare…”

Misty a trecut prin momente de groază. Iubita lui Keo a căzut pe scări și s-a lovit destul de grav, motiv pentru care a ajuns, de urgență, pe mâinile medicilor. După ce lucrurile s-au liniștit, artista a povestit cum s-a produs nefericitul incident.

Într-un moment de neatenție, Misty a căzut pe scările din propria casă. Vedeta s-a accidentat și a cerut ajutorul lui Keo, parteneruluiei de viață, deoarece avea dureri foarte mari. Artista a recunoscut că era cu ochii în telefon, și, din neatenție a căzut.

Keo s-a speriat foarte tare pentru că iubita lui a izbucnit în plâns și nu se putea liniști.

„Mai mult ne-am speriat pentru că am căzut destul de grav, dar e ok, am făcut câteva terapii care au grăbit puțin vindecarea. Coboram scările, avem o scară destul de alunecoasă și se alunecă foarte usoar atunci când ai și o șosetă pe picior. De data aceasta s-a întâmplat din pură neatenție. De multe ori, când cobori și urci aceleași scări zilnic, ai intenția să crezi că, cunoști fiecare pas pe care îl faci. Mărturisesc că eram cu ochii în telefon, tocmai ce primisem un mesaj și nu am fost atentă unde pășesc, am avut senzația că urmeză ultima treaptă și am pășit larg, crezând că pășesc pe parchet”, a declarat Misty, pentru Antena stars.

Misty: „Nu a fost o căzătură simplă”

Misty a povestit că lovitura a fost gravă, iar piciorul i s-a sucit în momentul în care a alunecat.

„Nu a fost o căzătură simplă. Mi-am sucit picorul și a trosnit. Eu am o intoleranță mare la durere și atunci când am văzut cât de tare doare și cât de isteric plângeam m-am speriat, Keo s-a speriat”, a mai povestit Misty.

Din fericire, acum Misty se simte bine, însă, a fost nevoită să facă mai multe investigații, dar și recuperare.

„Acum sunt bine. S-a umflat foarte tare și s-a învinețit foarte tare. Am, fost la câteva analize. Din fericire a fost doar o entporsa de gradul 2”, a mai spus Misty, pe numele real Alexandra Pavel.