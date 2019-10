Misty, declarații emoționante după ce s-a zvonit că Mihai Constantinescu a murit: “Am plâns de tristeţe”

Deși aparițiile sale în public sau pe social media sunt destul de rare, Misty, iubita lui Keo a vorbit despre starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu, naşul fetiţei pe care a născut-o în cea mai mare discreţie. Artista a suferit enorm atunci când s-a zvonit că Mihai Constantinescu a murit.

“Am plâns de tristețe, neputință, revoltă și dezgust…că o Românie întreagă probabil spunea «Dumnezeu să-l odihnească» din cauza acestor știri false, în loc să se roage în continuare pentru un om care lupta de uni de zile pentru viață și nu renunţă, nu se dă bătut! Nici noi nu renunțăm și încă avem speranță! Speranța că…masa pe care am avut-o de Paște cu naşul fetiței noastre nu va fi ultima masă pe care am luat-o împreună, în familie! Am plâns și nu mi-am găsit cuvintele până am văzut această postare, a doamnei Mirabela (n.r. Dauer)! Mi-a plăcut foarte mult ce a scris, mai bine de atât nu aș fi știut să spun…Nu mai credeți nimic şi nici din ce declară diverse persoane probabil dornice să apară pe la tv. Doar soția lui, Simona, poate vorbi pentru și în numele lui Mihai! Nimeni altcineva! Toți ceilalți, suntem băgători în seamă, punct! Oricare alți cunoscuți, prieteni, foste s.a.m.d. rămân doar niște trecători prin viața lui Mihai, care habar nu au de nimic! Nici măcar nu are voie să îl viziteze nimeni în afară de soția lui, Simona, care e neclintită de lângă el! Doar Simona este în măsură să declare sau să comenteze ceva iar atât timp cât ea nu o face, ar trebui respectat acest lucru!!!! Singura ei dorința este că oamenii care îl iubesc și îl respectă pe Mihai, să spere în continuare și să se roage neîncetat pentru că el să se recupereze cât mai repede… Mihai este un om bun și puternic care nu se lasă doborât!”, a declarat Misty.

A făcut primii pași!

Iată că, după patru luni de comă, starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu pare că s-a îmbunătățit considerabil. Potrivit unor surse autorizate, medicii au început să-l hrănească printr-un tub cu supe și legume pasate. Dar nu au renunțat la perfuzii.

Mai mult, Mihai Constantinescu ar fi început să își miște membrele și, de câteva ori, în sfârșit, chiar a reușit să se ridice, spre marea mulțumire a soției sale, Simona, care este nelipsitită de lângă el.

Mihai Constantinescu, terapie prin muzică

Principalul aport l-ar fi avut fix creațiile artistului. Soția interpretului a insistat ca melodiile partenerului ei de viață să fie puse în salonul de la terapie intensivă de la Spitalul Floreasca, în speranța că acestea îl vor readuce la viață. Medicul și-a dat acordul, iar după o scurtă perioadă vedeta a început să-și revină. Ba mai mult, neurologul chiar a susținut că aceasta este cea mai importantă terapie.

“O lume minunată”, “Sus în deal”, “Iubiți și câinii vagabonzi”, “Un zâmbet, o floare” și “Maria” sunt cinci dintre cele mai cunoscute și îndrăgite melodii ale lui Mihai Constantinescu.

De precizat că Mihai Constantinescu și-ar fi ascultat melodiile la căști. Creațiile lui au fost puse în surdină, în salonul unde este internat. Și iată că, după patru luni, putem vorbi de un miracol. Totuși, artisul este încă slăbit, motiv pentru care medicii încă îl țin pe perfuzii. Ultimele vești despre starea lui de sănătate sunt, touși, îmbucurătoare.