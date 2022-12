Mișu Pricopsitu’ a găsit naș pentru copil: un milionar din SUA e alesul! Ex-consilierul lui Ludovic Orban a pus-o original

Mișu Pricopsitu’ a pus-o original! Pe numele real Mihai Gabriel Popescu, ex politicianul va deveni, în primele zile ale lunii ianuarie, tăticul unui băiețel. Nașul micuțului va fi un milionar celebru și ușor dubios, fost model pentru Cătălin Botezatu. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

În iulie, Elena, senzuala soție a lui Mișu Pricopsitu’, apărea în “stațiunea milionarilor”, Mamaia, cu o burtică “suspectă” (IMAGINI ÎN EXCLUSIVITATE AICI). Reporterii site-ului nr. 1 din România au luat imediat legătura cu ex-consilierul lui Ludovic Orban, însă acesta a fost “zgârcit” în declarații. A preferat să nu confirme, dar nici să infime, dacă partenera lui este însărcinată.

“Vă mulțumesc că m-ați sunat și vă voi răspunde în stil american: no comment!”, ne-a declarat, râzând, Mișu Pricopsitu’, la momentul respectiv.

(VEZI AICI: PRIMELE IMAGINI CU BURTICA DE GRAVIDUȚĂ A SOȚIEI. MIȘU PRICOPSITU` A PUS-O ORIGINAL: VA DEVENI TĂTIC ÎN IANUARIE!)

Nașul micuțului, un milionar celebru și ușor dubios

Reporterii D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO) nu au abandonat, însă, subiectul și au aflat că, într-adevăr, Mihai Gabriel Popescu va avea un băiețel, care ar urma să vină pe lume pe 2 sau 3 ianuarie, la o clinică de lux din Capitală. Micuțul va purta, cel mai probabil, numele tatălui, îl așteaptă un diamant de 100.000 de euro drept cadou (DETALII AICI) și va avea un naș pe măsură.

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, părintele spiritual al fiului lui Mișu Pricopsitu’ va fi Dragoș Sprînceană, cel care, alături de soția lui, Grabriela, i-a fost politicianului și naș de cununie. Evenimentul va fi, cu siguranță, fastuos, iar Mihai Gabriel Popescu va băga adânc mâna în buzunar în așa fel încât totul să iasă perfect.

Dragoș Sprînceană, fost model pentru Cătălin Botezatu

În trecut, Dragoș Sprînceană a fost model pentru Cătălin Botezatu, animator în show-uri de televiziune estivale, dar și salvamar și barman pe litoral, iar viața l-a condus până în SUA, acesta prezentându-se pe Facebook într-o bogăție specifică maneliștilor/cântăreților de culoare. Totodată el s-a pozat și la evenimente găzduite de fostul președinte Donald Trump, la reședința de vară din Mar-a-Lago, Florida.

Controlează GoldCoast Logistic Group, care cuprinde șase companii cu trei parcuri auto în Illinois, Arizona și Florida, plus birouri în Europa, la Constanța, Baia Mare și Chișinău. Firma româno-americanului operează peste 250 de camioane şi trailere, are peste 350 de angajați și o cifră de afaceri de multe milioane de dolari. Există suspiciuni vizavi de afacerile sale, lumea bârfind că lucrurile sunt mai complexe și bogăția arătată ostentativ are o alta sursă.

Cine este Mișu Pricopsitu’

La rândul lui, Mihai Gabriel Popescu, fost consilier al lui Ludovic Orban, a locuit, o bună perioadă, în Miami, iar la vila lui au fost filmate multe dintre scenele filmului “Miami Bici”, unde Codin Maticiuc a jucat rolul principal, alături de Matei Dima. Și Mișu Pricopsitu’ face parte din distribuție, jucând rolul “băiatului rău”.

(CITEȘTE ȘI: MIȘU PRICOPSITU A INTRAT CU „INTERVENȚII” LA LOFT! ȘI-A ȚINUT IUBITA DE MÂNĂ, A PUFĂIT ÎNCONTINUU ȘI ABIA APOI…)

Mișu Pricopsitu’ a intrat în politică în 1990, în PNȚCD. L-a ajutat o coincidență de nume! Pe nepotul ex- liderui țărănist Ion Diaconescu îl chema tot Mihai Popescu, așa că Mișu Pricopsitu’ era adesea prezentat ca “nepotul fruntașului țărănist”.

După o vreme, în 2007, a reapărut în forță ca “mâna dreaptă” a lui Ludovic Orban la Ministerul Transporturilor. Atunci s-a ales cu porecla Pricopsitu’.