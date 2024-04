”Mită, fake-uri, șantaj!” Loredana Chivu a erupt! Dezvăluiri ULUITOARE ale blondinei! Scandalul cu Dani Leș, la cote maxime

Loredana Chivu este dispusă să lupte în instanță pentru a-și păstra penhouse-ul de 500 de mii de euro. Vedeta a pierdut ultimul proces pe care l-a avut cu Dani Leș și trebuie să-i dea bărbatului 500.000 de lei, dar are dreptul la apel. Pe adresa redacției noastre au venit documentele explozive care demonstrează că din firma bărbatului i-au fost virați bani lunar Loredanei Chivu, care deținea funcția de manager-marketing în companie. Acum, Loredana Chivu a avut o reacție virulentă, în care îl acuză pe afacerist că a angajat-o fictiv. CANCAN.RO are declarațiile blondinei, în exclusivitate!

Loredana Chivu și Dani Leș continuă scandalul, care pare că nu se va încheia vreodată! În ultimul episod, electrizant și acesta, cei doi s-au contrazis pe contractul de muncă al divei la firma lui. Ea a făcut declarații electrizante, el a venit cu dovezi (vezi aici detalii), dar…

Loredana Chivu, merge până-n pânzele albe: „El trebuie să fie tras la răspundere”

Diva vrea să aibă ultimul cuvânt și demontează totul! „Nu știu ce urmărește el. Am avut contract de munca, dar de ce nu vă răspunde el pentru contract, pentru că el a fost angajatorul, iar eu nu am fost în viața mea acolo. Eu știam de cartea de muncă la începutul relației. Nu am negat niciodată că am avut contract de muncă acolo. Pe un contract de muncă nu poți să faci absolut nimic. Nu am avut putere de decizie. Chiar și el spune în procesul pe care l-a pierdut că eu am fost administrator. Asta înseamnă să ai o funcție înaltă în firmă, să ai drept de semnătură, să mergi fizic acolo, să ai acces la conturi și la absolut orice înseamnă firma respectivă. Eu nu am avut niciodată așa ceva”.

Loredana Chivu mai susține că ea a întrerupt un contract pe care îl avea cu o firmă de haine la vremea respectivă la sugestia lui Dani Leș. Spune că a fost manipulată și a acceptat să i se facă un contract de muncă la firma lui.

„Eu, în continuare spun, nu am fost nici măcar o zi din viața mea în firma respectivă. Lucru pentru care spun că el ar trebui să fie tras la răspundere pentru că el a fost angajatorul. În contract scrie clar că am avut funcția de manager. În procesul pe care l-a pierdut, zice că am fost administrator. Cine minte?

Eu nu am fost nici una, nici alta. Am avut, pur și simplu, un contract de muncă pe care chiar el, viclean, mi l-a sugerat. Eu aveam contract de muncă în altă parte, iar el mi-a spus să închei acolo contractul și să-l am la firma lui. Fiind persoana cu care îmi împărțeam viața la vremea respectivă, am acceptat, am avut încredere. Nu mi s-a părut nimic în neregulă”, mai spune vedeta pentru CANCAN.RO.

Ce spune Loredana Chivu despre cadourile de la fostul iubit: „Fake-uri!”

De la plata contribuțiilor la stat, până la a-i intra în cont salariul este cale lungă. Loredana spune că nu a primit niciodată bani sub formă de salariu. Mai mult, îi bate obrazul fostului iubit că s-a lăudat că-i dă cadouri, însă majoritatea erau fake-uri.

„Era firma lui, el știa ce face cu banii. El nu-mi dădea mie salariu, el a mințit statul. Eu am fost o angajată fictivă, iar el nu-mi dădea mie salariu la nu știu ce dată, nu există așa ceva!

Mi-a dat doar niște cadouri, majoritatea lor au fost fake-uri, aproape 80% din ce am primit de la el, cu excepția celor de la case mai mari de modă. Diamantele pe care mi le dădea erau fake-uri, o parte din genți, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Sunt încă fată finuță și nu vreau să spun mai multe. Mi-a făcut un dosar prin care cere cadourile înapoi. Oricum, au fost până acum 20 de dosare și nu știu cât de departe o să mai meargă”, susține Loredana Chivu.

Dani Leș, angajatorul în acte al Loredanei Chivu, i-a deschis numeoase procese blondei în care o acuză de delapidare, înșelăciune, abuz în serviciu și gestiune frauduloasă.

„Au fost două înfățișări la care nu s-a administrat niciun probatoriu. Același proces, identic, pe aceeași sumă de bani, aceeași cerere l-am câștigat în Dâmbovița. Acum magistrații se contrazic între ei. Dacă același proces, aceeași speță, un alt judecător a declarat că eu am câștigat și nu i-a acceptat lui cererea de chemare în garanție, de ce s-a ajuns la situația asta? Au ajuns să se contrazică magistrații”, a declarat Loredana Chivu.

Mai mult, Loredana continuă să mitralieze pe toată lumea și urmează să-i facă plângere judecătoarei care se ocupă de dosarul lor. „O să îi fac plângere judecătoarei la Inspecția Judiciară pentru că sunt 100% sigură că a luat mită. Eu știu sigur din sursele mele”, a dezvăluit focoasa blondă pentru CANCAN.RO.

Dani Leș, închis pentru sechestrare: „Este un om cu probleme, un frustrat!”

Loredana Chivu a continuat să-l acuze pe fostul ei iubit. „Este un om cu probleme, face abuzuri, presiuni fizice la adresa mea. Asta a făcut și înainte, m-a bătut, m-a amenințat, m-a șantajat și m-a umilit. Încearcă să facă în continuare treaba asta. Are dosar penal, a fost arestat 7 ani în altă țară pentru sechestrare de persoane. A sechestrat un coleg de muncă și l-a bătut.

Eu știu că procedează așa pentru că este singurul lui fel de a ține legătura cu mine. Este un bolnav mintal, un om cu probleme, un frustrat și nu a acceptat niciodată faptul că nu am trecut peste acea bătaie”, a dezvăluit vedeta.

În încheiere, Loredana ne-a spus că are numeroase dovezi care susțin ceea ce ea declară, însă nu le face, încă, publice: „Eu vreau doar să fiu lăsată în pace și am dovezi și mesaje că nu am mințit cu absolut nimic! Eu nu le scot pentru că nu mai vreau să alimentez acest scandal”.

