Mitică Popescu, prima reacție după ce s-a spus că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Este sau nu internat actorul

Recent, în spațiul public au apărut mai multe informații potrivit cărora Mitică Popescu s-ar confrunta cu unele probleme de sănătate. Mai mult, actorul ar fi fost internat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Acum, Mitică Popescu a reacționat, făcând câteva lămuriri privind stare lui de sănătate.

Potrivit informațiilor apărute, Mitică Popescu ar fi fost internat duminică la la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Acesta ar fi ajuns la secția de Cardiologie, având unele probleme la inimă. Mai mult, chiar surse din spital declarau că actorul este ținut sub observație medicală, iar starea sa nu este una gravă, fiind cooperant și stabil.

După toate aceste zvonuri apărute, Mitică Popescu a reacționat. Marele actor a infirmat zvonurile și a spus că nu se confruntă cu probleme de sănătate. Acesta a spus că totul este o „glumă” și că nu se află internat.

„Nu este adevărat nimic, este o glumă. Sunt ocupat acum, doamnă, vorbim altădată”, a reacționat Mitică Popescu, potrivit click.ro.

Mitică Popescu rabdă frigul în casă

Chiar dacă nu se confruntă cu probleme de sănătate, Mitică Popescu declara, recent, că situația nu este tocmai roz pentru el. Acesta vorbea despre condițiile grele în care trăiește. Se plânge de frigul din casă și spunea că pentru a se încălzi este nevoit să pună mai multe haine groase pe el.

„Nu au presiune gazele, cred că bagă mult aer. Am impresia că nu e flacăra aceea albastră, cum era pe vremuri, e cam roșie, semn că bagă aer. În plus, nici putere calorică nu mai are, nu se încălzește deloc în casă.

Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc. Aștept factura! Ca să mă mai încălzesc mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig”, declara Mitică Popescu.

