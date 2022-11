MM Stoica, la momentul adevărului: „FCSB are cei mai mulți țigani suporteri!”

Mihai Stoica susține că FCSB are cei mai mulți suporteri de etnie romă din România, neînțelegând de ce fanii Rapidului se simt ofensați când galeria roș-albastră îi cataloghează ca fiind „țigani”.

Mihai Stoica îi susține până în pânzele albe pe suporterii FCSB-ului, care au avut scandări rasiste la derby-ul cu Rapid. În direct la un post de televiziune, oficialul vicecampioanei României a folosit în repetate rânduri cuvântul „țigan”, până când i s-a atras atenția.

(NU RATA: DOLIU ÎN FOTBALUL ROMÂNESC! MIHAI STOICA ESTE ÎNDURERAT: ”VEI RĂMÂNE ALĂTURI DE NOI MEREU”)

„O găinărie a fost ceea ce au încercat să facă, să oprească jocul. Cântecul pe care-l au ai noștri face parte din folclorul meciurilor. OK, trebuie schimbat. Dar aia e poreclă… Eu am prieteni țigani. Nu am nicio fel de problemă. Niciodată nu întreb «E român sau e țigan? Sau e aromân?»

Cei mai mulți țigani suporteri îi avem noi. Pentru că suntem cei mai mulți în România. Noi am avut un jucător reprezentativ țigan, Bănel Nicoliță. Mă rog, rom. Retrag tot și spun rom în loc de țigan. Nu știu… Nu suntem xenofobi, nu suntem rasiști. Am avut și vom avea mereu romi în echipă, în rândul suporterilor. Ei, când au câștigat Cupa «După 20 de ani, Cupa vine la țigani». Am filmare. Ei au voie să-și spună țigani, dar noi nu avem voie?”, a spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica îi apără pe fanii FCSB-ului. „Nu avem nicio problemă cu vreo minoritate„

În continuare, Mihai Stoica i-a pus la zid pe oficialii Rapidului, care au anunțat că sunt gata să scoată echipa de pe teren la derby, dacă fanii roș-albaștrilor vor avea scandări rasiste.

„Oamenii care se uită la TV și ascultă «MM Stoica să… în familia și fiica ta și alte»… Asta nu-l mai scandalizează pe Csaba Asztalos? Sau cum îl cheamă… Nu oprește nimeni, asta e problema. Că eu dacă mă duc la Chivulete și spun «Ăștia îmi înjura fata și mă înjură pe mine». El nu se duce la Colțescu și zice «Uite ce a spus MM». Nu se spune «Stai că oprim dacă mai înjurați». E mult mai gravă. E atac la persoană.

Nu avem nicio problemă cu vreo minoritate. Când ei strigă «În pădurea cu alune aveau casă și vine și hap Steaua…». Hai să fim serioși! Să ajungi să te smiorcăi pentru așa ceva… Dar când conduceau de ce nu au venit să oprească meciul că strigau ai noștri? Dar după aia am aflat că noul co-patron, co-propietar, co-finanțator, «co-co» le-a zis «Terminăm cu astea».

Păi, oameni buni, jucați pe teren! Băgați materiale pe teren și câștigați pe teren. Nu veniți să câștigați cu chestii «Hai să oprim meciul că nu ne mai putem concentra dacă strig㻄, a mai spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.