BREAKING | Costin Craioveanu, fostul soț al Mihaelei Cernea, condamnat la închisoare!

Vești proaste pentru fostul soț al Mihaelei Cernea, membră a trupei Class! Costin Craioveanu a fost condamnat la un an de închisoare pentru că a condus sub influența alcoolului. La acea vreme, el a produs și un accident chiar în apropierea casei, unde locuiau artista și cei doi copii ai săi. Pictorul a mai avut și alte probleme, după ce fosta lui parteneră de viață a cerut un ordin de protecție împotriva sa.

Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au fost căsătoriți mai bine de 20 de ani. Artista l-a acuzat pe fostul soț că ar fi agresat-o și a cerut un ordin de protecție împotriva lui. Ulterior, cei doi au și divorțat, iar pictorul și-a refăcut viața. Acesta s-a recăsătorit cu o altă femeie, însă nu a scăpat de problemele cu legea.

Costin Craioveanu, fostul soț al Mihaelei Cerenea, a fost condamnat la închisoare

La finalul anului trecut, magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 l-au condamnat pe Costin Craioveanu la un an de închisoare, pedeapsă care a fost suspendată sub supraveghere. Mai mult decât atât, el a fost obligat să presteze muncă în folosul comunității timp de 60 de zile în cadrul Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti sau în cadrul Administraţiei Domeniului Public Bucureşti-Sector 1. Instanța a luat această decizie, după ce pictorul s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a produs un accident.

„Solutia pe scurt: În baza art. 336 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală condamnă pe inculpatul Craioveanu Costin Iulian la pedeapsa închisorii de 1 an sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe (faptă din 29.01.2022). În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal, termen care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti sau în cadrul Administraţiei Domeniului Public Bucureşti-Sector 1, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare”, se arată în decizia magistraților Judecătoriei Sectorului 5.

Hotărârea magistraților Judecătoriei Sectorului 5 nu a fost pe placul lui Costin Craioveanu. Așadar, fostul soț al Mihaelei Cernea a făcut apel, încercându-și norocul la o instanță superioară. Totuși, rezultatul acestei acțiuni nu a fost în favoarea lui. Judecătorii Curții de Apel București au considerat contestația ca nefondată și au respins-o.

„Solutia pe scurt: Decizia penală nr.241/A din 29 Februarie 2024 – În baza art.421 alin.1 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Craioveanu Costin Iulian, împotriva sentinței penale nr. 2606 din data de 03.11.2023, pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 București, în dosarul nr. 13378/302/2023, sentinţă pe care o menţine. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul din oficiu al inculpatului-apelant, se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului. În baza art.275 alin.2 Cod de procedură penală, obligă pe apelantul-inculpat Craioveanu Costin Iulian la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 300 lei. Definitivă. Pronunţată, prin punerea la dispoziţia inculpatului-apelant şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia instanței.

