Moartea care l-a distrus pe Dinu Maxer definitiv. Coșmarul cel mai mare al artistului a devenit realitate în această primăvară

Una dintre cele mai mari temeri ale lui Dinu Maxer s-a adeverit în această primăvară. Puțin sunt cei care știu că în urmă cu mulți ani, artistul a fost marcat de un moment tragic, care l-a determinat să fie destul de ferm în decizia că nu își dorește să se căsătorească, de frica divorțului, și nici să aibă copii. Dinu Maxer și-a urmat convingerea ani de zile, însă Deea Maxer a fost cea care l-a făcut să se răzgândească. Acum însă, teama lui de a ajunge la un divorț s-a materializat. Ce suferință ascunde Dinu Maxer?

Pe vreme când era doar un copil, Dinu Maxer a trecut printr-o serie de momente extrem de grele. Artistul și-a pierdut fratele mai mare într-un accident tragic. Acesta a fost călcat de tramvai. Drama a distrus familia lui Dinu Maxer, părinții lui divorțând. Artistul a resimțit din plin despărțirea și a trecut prin momente grele.

Toate acestea l-au făcut să ia o decizie radicală și să spună clar că nu își dorește să se căsătorească sau să aibă copii niciodată. A luat această decizie din frica de a nu ajunge la rândul lui la divorț și de a își spune copiii traumei unei despărțiri a părinților. Însă, Deea Maxer a fost cea care l-a făcut să se răzgândească și să accepte ideea de familie.

„Când ne-am cunoscut eu cu Dinu, el mi-a zis clar că nu-și dorește copii și nici căsătorie! Mi-a spus că fratele lui a avut accident de tramvai, momentul acela a despărțit familia, părinții lui erau în divorț. Imediat după pierderea fratelui, tatăl lui s-a recăsătorit și a făcut doi copii. El a crescut în casă cu doi copii.

De-aia nu mai voia. Plus și frica lui de a ajunge la divorț, de a pierde un copil. Mama soacră m-a rugat să nu mai vorbesc despre asta, e un subiect sensibil în familie”, declara Deea Maxer, în urmă cu doi ani, în cadrul unei emisiuni de televiziune, pe vreme când divorțul nu se întrezărea.

„Am avut un exemplu negativ în divorțul părinților”

Deși era convins că nu își dorește o familie, Dinu Maxer a cedat în momentul în care a întâlnit-o pe Deea Maxer. Cei doi s-au îndrăgostit, au decis să facă pasul, gândindu-se atunci că o să rămână împreună până la adânci bătrâneți. Însă, peste ani, inevitabilul s-a întâmplat, iar Dinu Maxer nu a scăpat de ceea ce îi era frică.

Teama lui cea mai mare s-a materializat în această primăvară, iar el și Deea Maxer au divorțat. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, însă au rămas în relații bune de dragul celor doi copii pe care îi au împreună. Mai mult, cei doi locuiesc acum în același bloc, dar la etaje diferite, tocmai pentru ca micuțiii să fie aproape de ambii părinți și să nu resimtă prea dur divorțul.

„Niciodată nu m-am gândit să îmi întemeiez o familie și chiar am refuzat complet să am copii. Am avut un exemplu negativ în divorțul părinților mei. Și a mai fost și un deces dureros în familie, un frate de-al meu a fost călcat de tramvai și această suferință dublă pe mine m-a făcut să decid că nu o să am niciodată o familie. Și a îngropat undeva foarte adânc sentimentul patern. A trebuit să treacă mulți ani ca să mă vindec”, declara și Dinu Maxer, în urmă cu ceva timp.

