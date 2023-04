Florin Călinescu, una dintre cele mai îndrăgite vedete de televiziune, s-a retras din lumina reflectoarelor de ceva timp și nimic nu pare să-l facă să se răzgândească să se întoarcă prea curând pe micul ecran. Îndrăgostit de meseria sa, actorul pregătește însă un amplu proiect în mediul online și ne-a mărturisit, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, că în momentul în care va simți că i se va apropia sfârșitul va face un show, ca să moară în direct.

Cancan.ro: A trecut ceva timp de când ați renunțat la televiziune.. Vi s-a făcut dor?

Florin Călinescu: Nu mi-e dor de televiziune, asta pot să vă spun. În acest moment, nu m-aș mai întoarce. Nu mă pot însă înfrunta cu viața, să știu ce se va întâmpla.

Florin Călinescu: „Eu 20 de ani nu-i mai apuc”

Cancan.ro: Ați mai primit oferte în ultimul timp?

Florin Călinescu: Lumea mă cunoaște în general, se știe că ce spun așa e. Iar dacă eu am spus că nu mă interesează, nu cred că se mai gândește cineva să mă invite. Nici măcar ca invitat nu mai am chef să mă duc.

Cancan.ro: De ce ați luat această decizie? La un moment dat intenționați să vă deschideți propria televiziune.

Florin Călinescu:Nu mai am răbdare să fac parte din niște structuri hotărâte de alții. E posibil să mi fac propria televiziune, dar nu știu dacă e cazul, văd că pe internet se uită mai multă lume.

Cancan.ro: Să înțeleg că vă veți orienta puternic spre mediul online.

Florin Călinescu: Se apropie momentul, pregătesc o revenire cu un proiect mare în mediul online. Pot spune că Cristofor Columb, după ce a făcut prima descoperire, a mai petrecut vreo 20 de ani până la a doua. Așa că, atunci când ai un ideal, un țel, un scop, un vis, nu contează timpul.

Cancan.ro: Cu siguranță nu vor trece 20 de ani…

Florin Călinescu: Dar eu 20 de ani nu-i mai apuc. Când voi simți că se apropie sârșitul, o să fac un show în care să mor în direct.

Cancan.ro: Dintre toate show-urile tv la care ați participat, care v-a plăcut cel mai mult?

Florin Călinescu: Nu pot spune asta. Nici măcar la femei nu pot spune care mi-a plăcut mai mult. Nu sunt genul de om să trăiesc cu nostalgii. Cel mai mult îmi place proiectul pe care-l fac în acel moment, doar prezentul.

„Am mai multe case în mai multe locuri”

Cancan.ro: Cum e viața la țară?

Florin Călinescu: Nu m-am mutat definitiv la țară. Am o tactică, mi-am făcut niște locuri în care când mă plictisesc de condus mașina să mă opresc să stau câte o săptămână, am mai multe case în mai multe locuri, dar nu le popularizez. Am și la mare, dar nu la noi, dar și la munte. Peste tot.

Cancan.ro: De când v-ați mutat la țară, v-ați schimbat regimul alimentar?

Florin Călinescu: Regimul alimentar nu o să-l schimb niciodată, doar dacă va spune doctorul..Mă delectez în continuare cu ce m-am delectat de mic copil, de toate, fripturi, carne fiartă, spanac, leurdă.

„Trebuie să mă conving eu pe mine să ies din casă”

Cancan.ro: Ați renunțat și la teatru, la film?

Florin Călinescu: Mă gândesc și aici să-mi lansez și propria companie, dar sunt puțin cam leneș, trebuie să mă conving eu pe mine să ies din casă.

Cancan.ro: Ce planuri v-ați făcut de Paște?

Florin Călinescu: Mă tot cheamă prietenii, am o cunoștință care e călugăr la Muntele Athos și să merg acolo de Paște. Dar eu sunt mai păcătos, mă gândeam să nu le schimb regulile. Până la Paște, mai sunt însă și Floriile. Iar pe 29 aprilie e și ziua mea. E o lună grea.

Cancan.ro: La mulți ani, în avans! Și cum veți petrece?

Florin Călinescu: Petrec printre florile mele. Am plante mai perene. Cel mai mult îmi plac florile care apoi produc fructe sau legume. Pe 29 petrec e și ziua mea de naștere, am o lună grea. Niciodată nu am făcut petreceri la restaurant. În general în familie. Mai bine să exist 365 de zile. Doar de câteva ori, când eram la PRO TV, mi s-au organizat petreceri oarecum surpiză, eram o persoană prea publică atunci.

