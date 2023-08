Mobilizarea impresionantă a zeci de mii de români pentru căutarea unui motan! Internauții vor să doneze bani pentru recompensă!

Dispariția motanului Nor, un British Shorthair în vârstă de patru ani, a unit zeci de mii de oameni de pe Facebook în aceeași cauză. Găsirea pisoiului este prioritară pentru că acasă îl așteaptă patru suflete, doi adulți și doi copii. Profund impresionați de suferința Cristinei, stăpâna animalului, internauții s-au oferit să doneze bani pentru a mări recompensa oferită inițial de familie, 1500 lei.

Iubirea pentru animale este, uneori, mai pură decât iubirea pentru oameni. O spun bătrânii noștri și o confirmă Cristina Horotan în fiecare zi. Tânăra scriitoare, originară din Șelimbăr, Județul Sibiu, îl caută disperată de câteva săptămâni pe motanul ei, NOR, motanul ei British Shorthair Liliac, dispărut fără urmă din apropierea casei. Animalul ieșea zi de zi în jurul casei și se întorcea singur, însă, la începutul lunii august, el nu a mai revenit în curtea familiei.

A fost căutat peste tot zile și nopți în șir, s-au încercat toate variantele și tertipurile posibile pentru a ademeni motanul înapoi, însă acesta a fost de negăsit. Disperată, Cristina a făcut un afiș și l-a postat pe toate paginile de Facebook ce au legătură cu animalele: “Nor face parte din familia noastră, pentru mine este ca și copilul meu. Are și probleme de sănătate, e sub tratament, sunt atât de îngrijorată pentru asta. Am străbătut de nenumărate ori fiecare stradă, fiecare înfundătură, fiecare curte din vecinătate, am colindat prin pădure, am mers și în localitățile vecine, am întrebat zeci de persoane dacă l-au văzut. Am pus afișe, am oferit recompensă, am făcut tot ceea ce mi-a stat în putere pentru a-l găsi pe NOR. Pentru unii, el este un simplu animal de companie, pentru mine e ca și cum mi-aș fi pierdut un membru al familiei. Este sfâșietor, încerc în fiecare zi să mă adun și să continui căutarea lui. Nu vreau să mă dau bătută, deși uneori parcă îmi pierd speranța”, ne-a mărturisit Cristina.

Recompensă consistentă pentru cel care îl aduce pe NOR!

Disperată, tânăra mămică a anunțat Poliția și așteaptă nerăbdătoare finalizarea vizionării camerelor de luat vederi de pe strada cu pricina, dar și de pe cele învecinate. Sufletul îi spune că în curând va descoperi cine l-a luat pe NOR. Nu dorește să facă rău și nici nu judecă, visează doar la ziua în care pisoiul se va întoarce acasă și își va relua tratamentul care îl ține în viață:

“În mod cert cineva l-a văzut, a oprit mașina și l-a luat. Primele informații arată că NOR ar fi la Ocna Sibiului. Probabil că cine l-a luat l-a vândut alcuiva. Însă pentru mine nu contează ce, cum, cine. Nu mă interesează să fac rău nimănui. Pe această cale îl rog din suflet pe cel care l-a luat pe NOR să mi-l aducă înapoi. Îi ofer câți bani dorește, fie îi cumpăr un pui de pisică din aceeași rasă. Dacă s-a atașat de Nor, atunci poate veni în vizită să-l vadă. Vă rog din suflet, el este familia noastră, suferim enorm după el. Sunt sigură că și el după noi. Chinuiți atâtea suflete, vă rog mult să ni-l aduceți înapoi”, a mai spus Cristina.

Zeci de internauți, uniți de aceeași cauză!

Eforturile deosebite pentru a-l găsi pe Nor și îndârjirea Cristinei de a-și găsi “copilul”, au atras atenția a zeci de mii de internauți. Toți au postat mesaje de încurajare pentru femeie, dar ceea ce a urmat a făcut-o pe stăpâna lui Nor să izbucnească în lacrimi:

“Nu m-am așteptat niciodată ca întreaga comunitate a iubitorilor de animale să mi se alăture, să fiu sprijinită și înțeleasă de un număr atât de mare de oameni. Mulți mi-au scris în privat, iar mai apoi, cum se mai posta vreo pisică pierdută care seamănă cu Nor, imediat primeam anunțul pe chat, de la oameni pe care nu i-am văzut și cu care nu am vorbit vreodată.

Suferința mea i-a impresionat pe toți, dar cel mai important, toți înțeleg iubirea mea pentru NOR, pentru că și ei la rândul lor își iubesc la fel de mult animăluțele. Dar cel mai mult m-a impresionat un moment în care am postat un afiș în care scria că ofer 1500 lei celui care are informații importante despre NOR, fie mi-l aduce înapoi. Surprinzător, mulți oameni, străini au oferit și ei diverse sume de bani, pentru ca cea finală să fie mai mare și, astfel, poate că NOR o să apară”.