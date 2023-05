Mohammad Murad, audiat în dosarul lui Dan Diaconescu. Ce le-a spus milionarul libanez anchetatorilor

Mohammad Murad a fost citat ca martor în dosarul în care protagonist este Dan Diaconescu. Milionarul și fostul șef OTV au o relație de prietenie strânsă, fapt ce le-a dat de bănuit anchetatorilor. Patronul complexului Panoramic Belvedere din stațiunea Olimp i-ar fi pus amicului său, gratuit, la dispoziție, camerele unde aveau loc întâlnirile cu minorele!

Mohammad Murad este suspect în cazul lui Dan Diaconescu, unde fostul jurnalist este acuzat de ”act sexual cu minor, în formă continuată şi cinci infracțiuni de folosire a prostituției infantile, în formă continuată”. Cei doi au o relație strânsă de prietenie, iar milionarul libanez i-ar fi pus la dispoziție amicului său camerele unde ar fi avut loc scenele amoroase cu minorele. Gratuit, bineînțeles. Astfel, oamenii legii au început cercetările și l-au chemat la audieri pe afacerist, deși acesta era plecat din România de luni bune. Mohammad Murad a fost audiat, joi după-amiază, de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

CITEȘTE ȘI: DAT DISPĂRUT, MOHAMMAD MURAD REACȚIONEAZĂ DUPĂ CE A FOST AUDIAT ÎN ”DOSARUL GEMENELOR” AL LUI DAN DIACONESCU

Surse judiciare au declarat pentru gândul.ro că omul de afaceri nu neagă prietenia pe care o are cu Dan Diaconescu sau faptul că i-ar fi oferit acestuia camere la hotel, gratuit. Totuși, libanezul ar fi susținut că nu le cunoaște pe gemenele minore.

”Mohammad Murad a fost audiat joi după-amiază (n.red. – 11 mai 2023) de procurori. A recunoscut relația de prietenie pe care a avut-o cu Dan Diaconescu, una de lungă durată. În unele situații, a precizat afaceristul, l-a cazat pe Dan Diaconescu în hotelurile pe care le deține, iar în baza prieteniei dintre ei, respectivele cazări au fost cu titlu gratuit.

În același timp, Mohammad Murad a insistat în a spune că nu avea cunoștință de povestea invocată de procuror (n.red. – orgiile sexuale în care ar fi fost implicat Dan Diaconescu și cele două gemene minore), dar a declarat și că nu le cunoștea personal pe cele două fete.

Nu știe dacă s-au întâmplat acele lucruri de care este acuzat Dan Diaconescu, iar în ceea ce privește gemenele ar fi aflat, ulterior, că acestea au făcut parte din echipa sa de campanie, atunci când a candidat, independent, pentru funcția de primar al Mangaliei”, au declarat surse judiciare, pentru Gândul.

CITEȘTE ȘI: BREAKING NEWS! VEDETĂ PRO TV, AUDIATĂ ÎN “DOSARUL GEMENELOR” AL LUI DAN DIACONESCU. CANCAN.RO ARE TOATE DETALIILE. EL ÎL POATE “ÎNFUNDA” PE “REGELE AUDIENȚELOR”!

Milionarul libanez a revenit în România și a mers direct pe litoral, acolo unde are complexul mult discutat, din stațiunea Olimp. Mohammad susține că a fost plecat din țară, din cauza unor probleme de sănătate și nicidecum a dosarului în care este implicat fostul patron OTV. Mai mult decât atât, afaceristul se declară „băiat bun”. A spus, într-un video, postat chiar de el pe Facebook, că i-a împrumutat, la un moment dat, o mașină prietenului său, Diaconescu.

”Pentru cei care au comentat și au vorbit despre numele meu, pe alt subiect și mai ales pe Dan Diaconescu, le spun să stea liniștiți, pentru că nu fac parte dintre oamenii care fac un lucru și nu le e frică. Așa sunt, băiat bun, încât i-am împrumutat lui Dan Diaconescu o mașină, cu toate că am vreo 10 mașini împrumutate.

Așa sunt, unii spun că sunt băiat bun, alții că sunt băiat de interes. Dar important e că eu știu cum sunt, știu că întotdeauna nu o să fac un lucru încât copiilor mei să le fie rușine cu el”, spunea Mohammad Murad, într-un videoclip publicat pe internet.

Reamintim că, fostul om de televiziune a cunoscut două minore la un spectacol organizat la hotelul Belvedere din stațiunea Olimp – hotel care face parte din Grupul Phoenicia, patronat de Mohammad Murad. Acolo, gemenele ar fi susținut un program artistic. Potrivit sursei citate mai sus, Mohammad Murad ar fi mijlocit “împrietenirea”, Dan Diaconescu fiind, la acel moment, oaspetele său. Totuși, milionarul neagă toate aceste lucruri.

„Niciodată nu am avut nicio informație, nici măcar în glumă nu am discutat cu dl. Dan Diaconescu asemenea subiect. Chiar dacă aș fi știut, cu siguranță aș fi fost total împotriva acestei întâmplări. Nu mă pot considera un prieten de-al dlui. Dan Diaconescu, sau mai precis o persoană care comunică des cu dânsul, însă recunosc că ne cunoaștem bine, dar nu am știut nicio secundă de asemenea întâmplări.

Nu pot afirma sau infirma faptul că acest aspect a existat sau nu, însă faptul că s-a întâmplat în unul din hotelurile noastre este un context care chiar nu mă privește, însă, cert este că nu sunt de acord ca niciodată și niciunde în această lume să se profite de naivitatea minorilor. În opinia mea, cei care fac asemenea abuzuri ar trebui să aibă o pedeapsă maximă și fără excepție”, spunea Mohammad Murad, într-un mesaj postat pe contul lui de Facebook.