Moldovenii câștigă derby-ul marilor orgolii și speră la „top 4”, dar „Leul” nu dezarmează: „Mai sunt încă 5 jocuri sunt multe puncte puse în joc!”

FC Botoşani a câștigat disputa marilor orgolii cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-1 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1.

Francezul Hervin Ongenda (min. 15) a deschis scorul, albanezul Realdo Fili (min. 48), ducând scorul la 2-0. Unicul gol al oaspeților a venit în minutul 54, Patache introducându-și balonul în propria poartă.

„Când nu dai mingea în poartă, e clar că ai dificultăți. În a doua repriză, am încercat să schimbăm ceva în jocul nostru, pentru că cel puțin atacanții au fost apatici azi. Efortul depus în ultimul timp i-a marcat pe jucători. Am pus presiune, dar am ratat multe ocazii și am primit goluri mult prea ușor. Nu trebuie să ne plângem, ăsta e programul, toată lumea joacă din trei în trei zile. Suntem pe locul 4 deocamdată, noi nu doar că avem șanse. Alții au șanse să ajungă pe locul 4. Mai sunt încă 5 jocuri sunt multe puncte puse în joc. E mai frumos campionatul și la titlu, și la locul 4. Până la urmă, locul 4 s-ar putea să nu însemne nimic. Din punctul meu de vedere, e o decizie aberantă, locul 4 să joace cu locul 8”, a declarat Leo Grozavu după meci.

În urma acestui rezultat, FC Botoșani a rămas pe locul 5 însă a acumulat 28 de puncte, apropiindu-se la două lungimi de Sepsi care este pe locul 4.

Program etapa a 5-a play-off Liga 1

FC Botoşani – Sepsi OSK 2-1

Duminică, 2 mai

ora 21:00 Academica Clinceni – Universitatea Craiova

Luni, 3 mai

ora 20:30 FCSB – CFR Cluj

Clasamentul play-off-ului Ligii 1:

1 CFR Cluj – 41 pct

2 FCSB – 39 pct.*

3 Universitatea Craiova – 37 pct.

4 Sepsi OSK – 30 pct.*

5 FC Botoșani – 28 pct

6 Academica Clinceni – 22 pct.

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte